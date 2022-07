Κόσμος

ΗΠΑ: Νεκρός πιλότος που πήδηξε από το αεροπλάνο πριν από την αναγκαστική προσγείωση

Τι ερευνούν οι αμερικανικές αρχές στη Βορεια Καρολίνα. Τι συνέβη με το δεύτερο πιλότο του αεροσκάφους.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ένας εκ των δύο πιλότων του αεροπλάνου που πραγματοποιούσε αναγκαστική προσγείωση, πήδηξε εκτός και σκοτώθηκε, ερευνούν οι αμερικανικές αρχές στη Βορεια Καρολίνα.

Το περίεργο περιστατικό σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Raleigh Durham την Παρασκευή, όταν ένα μικρό αεροπλάνο παρουσίασε βλάβη και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.

Όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε στον διάδρομο, στο πιλοτήριο βρισκόταν μόνο ο ένας πιλότος. Ο άλλος πιλότος, ο 23χρονος Charles Hew Crooks βρέθηκε σε μία αυλή σπιτιού, σε απόσταση 30 μιλίων νότια από το αεροδρόμιο, στην πόλη Fuquay-Varina. Ο Crooks δεν φορούσε αλεξίπτωτο και οι αρχές πιστεύουν ότι το σώμα του έπεσε περίπου 3.500 πόδια.

Τόσο η Ομοσπονδιακή Αρχή Αεροπορίας όσο και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών διεξάγουν έρευνα, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

