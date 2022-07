Αθλητικά

NBA: Πέθανε ο Μπιλ Ράσελ

Στο πένθος βυθίστηκε το NBA και γενικότερα το παγκόσμιο μπάσκετ μετά την είδηση του θανάτου του Ράσελ.



Στο πένθος βυθίστηκε το NBA και γενικότερα το παγκόσμιο μπάσκετ, μετά την είδηση του θανάτου του Μπιλ Ράσελ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών άφησε ο Μπιλ Ράσελ. Ο θρυλικός παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής του NBA πέθανε από φυσικά αίτια.

Ο θρύλος των Σέλτικς, Μπιλ Ράσελ, κατέκτησε 11 πρωταθλήματα ως παίκτης και δύο ως προπονητής της αγαπημένης του ομάδας, ενώ είχε 15.1 πόντους, 22.5 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ μέσους όρους στην τεράστια καριέρα του στο NBA.

Υπήρξε 12 φορές All-Star, τρεις φορές μέλος της κορυφαίας και οκτώ φορές μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας, αποτελώντας έναν από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών στο μπάσκετ.

