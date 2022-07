Life

Αλέξης Κούγιας: Έχω καρκίνο στους λεμφαδένες

Η ανακοίνωση για την πορεία της υγείας του.

Ο γνωστός ποινικολόγος σήμερα Κυριακή 31/7 εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αποκαλύπτει ότι υποβλήθηκε σε εξάωρη χειρουργική επέμβαση για καρκίνο στους λεμφαδένες.

Ο γνωστός ποινικολόγος αναφέρει ότι το ανακάλυψε κατά τη διάρκεια γενικού check up, όταν και διαπιστώθηκε ότι ο καρκίνος είχε προσβάλει σε εμβρυακό στάδιο τους λεμφαδένες του. Ο ίδιος συνεχίζει ότι η 24ωρη αγόρευση του σε δύο ημέρες, στη δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, επιδείνωσε την κατάσταση της υγείας του και έτσι εισήχθη στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε εξάωρη εγχείρηση, κατά την οποία του αφαιρέθηκαν - εκτός από τους καρκινογόνους- ακόμη 39 λεμφαδένες για προληπτικούς λόγους.

Η ανακοίνωση του Αλέξη Κουγία:

«Ποτέ δεν περίμενα ότι η υγεία μου θα ενδιέφερε τόσα εκατομμύρια ανθρώπους και θα ήταν πρώτη είδηση στη τηλεόραση, ολοσέλιδο πρωτοσέλιδο στον τύπο και στα site. Δημοσιοποιήθηκαν ακραίες υπερβολές.

Η αλήθεια είναι η εξής:

Λόγω του γνωστού ατυχήματος με το αυτοκίνητο μου, που η ζωή μου σώθηκε από θαύμα, αντί του ετήσιου γενικού check up, υποβλήθηκα σε ένα έκτακτο έξι μήνες νωρίτερα του προβλεπόμενου.

Διαπιστώθηκε μετά από εξέταση πυρηνικής ιατρικής (PET SCAN) ότι ο καρκίνος είχε προσβάλει σε εμβρυακό στάδιο τους λεμφαδένες μου.

Το γεγονός απέκρυψα τόσο από τα δυο παιδιά μου όσο και από τους στενούς συνεργάτες του γραφείου μου και αποφάσισα να συνεχίσω την καθημερινή παρουσία μου στα δικαστήρια αλλά και να προεδρεύω συνεδρίων ποινικού δικαίου, σαν να μη συμβαίνει τίποτα, μέχρι τις καλοκαιρινές δικαστικές διακοπές ώστε να διεξαγάγω σημαντικές ποινικές δίκες καθημερινής ρουτίνας κυρίως με κατηγορούμενους που έπρεπε να αποφυλακιστούν αλλά και ορισμένες εμβληματικές δίκες όπως η υπόθεση Τοπαλούδη, η υπόθεση της Μάνδρας, η υπόθεση του λεγόμενου Ψευτογιατρού, όπου εκπροσωπώ τέσσερα θύματα του, η υπόθεση της Follie Folie, όπου υπερασπίζομαι τον CFO του Hong Kong, η οικογενειακή αντιδικία του εφοπλιστού Γιάννη Λαιμού με το γιο του, η υπόθεση Μπόμπολα κατά Βενιάμη, η ολοκλήρωση της ανακρίσεως για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού αλλά και η ολοκλήρωση της δίκης του Δημήτρη Λιγνάδη, γιατί εάν εγχειριζόμουν όταν διαπιστώθηκε η βλάβη της υγείας μου όλες αυτές οι υποθέσεις θα έπρεπε είτε να αναβληθούν, είτε να διακοπούν με κίνδυνο παραγραφών και αποφυλακίσεων λόγω του δεκαοχταμήνου, δημιουργώντας αυτονόητα ακραία αρνητική εικόνα για την λειτουργία της δικαιοσύνης, αφού κανέναν δεν θα ενδιέφερε ο λόγος της αναβολής τους.

Με την ολοκλήρωση της δίκης Λιγνάδη, όπου η 24ωρη αγόρευση μου σε δυο μέρες επιδείνωσε τη κατάσταση της υγείας μου, χωρίς να ενημερώσω κανέναν, εισήχθην στο Νοσοκομείο METROPOLITAN και υπεβλήθην σε εξάωρη εγχείρηση όπου μου αφαιρέθησαν με ρομποτική μέθοδο, εκτός των καρκινογόνων, προληπτικά, τριάντα εννέα ακόμη λεμφαδένες.

Αυτό αποφάσισε ο θεράπων ιατρός μου Βασίλης Πουλάκης και οι συνεργάτες του και παρέμεινα στο Νοσοκομείο μέχρι και σήμερα 31/07/2022 με την απόλυτη διαβεβαίωση, μετά και από τα αποτελέσματα των παθολογοανατομικών εξετάσεων, ότι όχι μόνο πλέον δεν υπάρχει στον οργανισμό έστω και το παραμικρό καρκινικό κατάλοιπο, αλλά κυρίως ότι δεν υπάρχει και κανένας κίνδυνος εμφανίσεως νέου καρκινικού δείκτη σε οιοδήποτε μέρος του σώματος (μεταστάσεως) και γι’ αυτό εξήλθα άμεσα από το Νοσοκομείο με μόνη υποχρέωση την επί μόνο ένα μήνα ανάπαυση μου και την απουσία μου από κάθε επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς καν την επίσκεψη, σε αυτό το χρονικό διάστημα έστω για μια μέρα στο Νοσοκομείο.

Αυτή η απρόοπτη εξέλιξη στη ζωή μου με βοήθησε να καταλάβω, δυστυχώς με το χειρότερο τρόπο, ποιοι πραγματικά άνθρωποι με αγαπούν και ενδιαφέρονται για μένα και ποιοι, ειδικά τα τελευταία χρόνια, απλώς χρησιμοποίησαν την επιστήμη μου και την ακέραιη προσωπικότητα μου.

Ευτυχώς είμαι τυχερός άνθρωπος και με βοηθάει ο Θεός και η αγάπη των χιλιάδων ανθρώπων που έχω βοηθήσει».

