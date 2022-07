Κοινωνία

Παιδική πορνογραφία - Σκιάθος: Συνελήφθη ο Υποδιοικητής του Πυροσβεστικού Σώματος του Αεροδρομίου

Μόλις μία ημέρα μετά την αποκάλυψη ότι συνελήφθη αστυνομικός στη Λέσβο για τον βιασμό μίας 14χρονης, ακόμα μία σοκαριστική είδηση βλέπει το “φως” της δημοσιότητας, καθώς συνελήφθη ο Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής του Αεροδρομίου της Σκιάθου για παιδική πορνογραφία.

Την καταγγελία έκανε η σύντροφος του, η οποία βρήκε το σοκαριστικό περιεχόμενο στο κινητό του. Ο 39χρονος συνελήφθη σήμερα (31.07.2022) από Αστυνομικούς του ΑΤ Σκιάθου, ύστερα από έρευνα που έγινε στο σπίτι του παρουσία του Εισαγγελέα Βόλου.

Στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν φωτογραφίες επώνυμων γυναικών, που είχαν δημοσιευθεί στο ίντερνετ, καθώς και προκλητικές φωτογραφίες γυναικών που είχε γνωρίσει online και είχε συνευρεθεί μαζί τους. Το μεγαλύτερο σοκ για τη σύντροφο του ήταν όταν εντόπισε φωτογραφίες με ανήλικες, μεταξύ αυτών και της 10χρονης κόρης της!

Ο 39χρονος Υποπυραγός, ο οποίος συμβιώνει με διαζευγμένη γυναίκα και τις δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 10 και 12 χρόνων, επέστρεψε στο σπίτι του τα ξημερώματα, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Η σύντροφός του βρήκε στο κινητό του φωτογραφίες της μικρότερης κόρης της, που εστίαζαν στα επίμαχα σημεία του κοριτσιού και του ζήτησε εξηγήσεις. Ο Υποπυραγός δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει, καθώς ήταν μεθυσμένος, και εκείνη τον έδιωξε από το σπίτι.

Το πρωί έκανε καταγγελία σε βάρος του και οι αστυνομικοί του ΑΤ Σκιάθου προχώρησαν στη σύλληψή του. Η ίδια ανέφερε τις αρχές ότι πριν από λίγες ημέρες, της είπε η 10χρονη κόρη της ότι ο Αξιωματικός του ΠΣ την είχε πάρει αγκαλιά και την οδήγησε στο κρεβάτι μαζί του, και κοιμήθηκαν μαζί, ενώ η ίδια απουσίαζε.

Από τη Αρχηγείο του ΠΣ τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο Υποπυραγός.

