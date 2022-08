Life

Η Μαίρη Συνατσάκη ανακοίνωσε πως είναι έγκυος

Μέσω μια ανάρτησης που συνόδευε μια τρυφερή φωτογραφία ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της η Μαίρη Συνατσάκη.

Ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί ανακοίνωση η Μαίρη Συνατσάκη, μέσω ανάρτησής της το μεσημέρι της Κυριακής.

Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας κοινοποίησε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει στην αγκαλιά του συντρόφου της, Ίαν Στρατή και μέσω αυτής γνωστοποίησε την εγκυμοσύνη της.

Η τελευταία της δημόσια εμφάνιση ήταν πριν από ένα μήνα, στην πρεμιέρα του μιούζικαλ “Mamma Mia”, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Ίαν Στρατής.

«Μια καινούργια ψυχή ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη γη κι ακόμη προσπαθώ να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου που διάλεξε εμάς για γονείς της. Το πόσο ήθελα να συμβεί αυτό στην ζωή μας, το κρατούσα σε κάτι βαθιές μυστικές σκέψεις από αυτές που σε φοβίζουν να τις πεις δυνατά. Ίσως γι αυτό περιμέναμε τόσους μήνες για να το μοιραστούμε. Τώρα που το κάνουμε δεν κρύβεται πια. Το ξέρω πως μεταφράζατε την σχετική απουσία μου από εδώ σαν κάτι κακό και με συγκινούσαν πολύ τα μηνύματα που έκρυβαν και ενδιαφέρον και αγωνία και συμπαράσταση, αλλά ήταν αρκετά δύσκολοι οι πρώτοι μήνες κι εγώ είμαι αρκετά δύσκολη στο να βροντοφωνάζω την χαρά μου. Τα άγχη μου και οι αγωνίες μου δεν είχαν ποτέ πιο χαρούμενο περιτύλιγμα. Αν έχετε μια καλή προστατευτική σκέψη για εμάς, σας ευχαριστώ ήδη από τα βάθη της καρδιάς μου. Την δική μου καλή προστατευτική σκέψη εγώ, θέλω να την στείλω σε εσένα που βλέπεις άλλη μια ανακοίνωση εγκυμοσύνης στο ινσταγκραμ και θέλεις πολύ να χαρείς αλλά υπάρχει ένα αγκάθι μέσα σου που σε τρυπάει πιο ύπουλα από την χαρά του άλλου. Σε νιώθω. Και σε καταλαβαίνω. Σέβομαι τον αγώνα σου, τις προσπάθειες σου, τις ορμόνες σου, την επιθυμία σου, την επιμονή σου και την υπομονή σου. Ο δρόμος για να γίνεις μάνα δεν είναι μόνο ένας… και θα τα καταφέρεις!», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαίρη Συνατσάκη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mary Synatsaki (@mairiboo)

