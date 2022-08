Οικονομία

Σιτηρά: Αναχωρεί από την Ουκρανία το πρώτο πλοίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της Τουρκίας για την αναχώρηση του πλοίου από την Οδησσό. Το πρώτο λιμάνι που θα πιάσει.

Το πρώτο φορτίο ουκρανικών σιτηρών αναχώρησε από το λιμάνι της Οδησσού σήμερα στις 09:17 (ώρα Ελλάδας) σύμφωνα με τους όρους της διεθνούς συμφωνίας με τη Ρωσία που υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Το πλοίο Razoni απέπλευσε από το λιμάνι της Οδησσού με προορισμό το λιμάνι της Τρίπολης στο Λίβανο. Στις 2 Αυγούστου αναμένεται στην Κωνσταντινούπολη. Θα συνεχίσει την πορεία του προς τον προορισμό του έπειτα από επιθεωρήσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη», ανακοινώθηκε από το τουρκικό υπουργείο.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ώρα Αλληλεγγύης”: ΑΝΤ1 και Ερυθρός Σταυρός ενώνουν δυνάμεις για τους πυρόπληκτους

Κόρινθος: 11χρονος πυροβόλησε την 9χρονη αδελφή του

Προσωπικός γιατρός: Ξεκινούν οι εγγραφές των πολιτών