Ντόρτμουντ – Σεμπάστιαν Αλέ: Κακοήθης ο όγκος στους όρχεις

Το συγκινητικό μήνυμα που έστειλε στους φίλους της ομάδας του λίγο πριν ξεκινήσει τις χημειοθεραπείες.

Ο Σεμπαστιάν Αλέ έδειξε τεράστια δύναμη ψυχής, μέσα στην πολύ σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει τις τελευταίες ημέρες.

Ο όγκος που εντοπίστηκε στους όρχεις του επιθετικού από την Ακτή Ελεφαντοστού είναι κακοήθης και έτσι θα χρειαστεί χημειοθεραπείες τους επόμενους μήνες, ωστόσο ο ίδιος, σε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα που έστειλε μέσω video στους φίλους της γερμανικής ομάδας, δεν έκρυψε την επιθυμία του να ξεπεράσει σύντομα το πρόβλημα και να παίξει μπροστά στο «κίτρινο τείχος».

«Γεια σας, φίλαθλοι της Ντόρτμουντ. Όπως ξέρετε, δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι σήμερα μαζί σας. Εκτιμώ την υποστήριξή σας. Ανυπομονώ να παίξω για εσάς, μπροστά από το Κίτρινο Τείχος. Σας εύχομαι καλή αρχή στη σεζόν.

Θα παρακολουθώ τα παιχνίδια και σας εύχομαι τα καλύτερα» ανέφερε ο Αλέ στο μήνυμα που προβλήθηκε την Κυριακή (31/7) στα μάτριξ του "Signal Iduna Park", στο φιλικό-γιορτή της Ντόρτμουντ με τους παλαίμαχους της ομάδας.

