Ρεύμα: Οι νέες τιμές στο ηλεκτρικό

Σε εφαρμογή μπαίνει από την 1η Αυγούστου το νέο τιμολόγιο για τις τιμές του ρεύματος. Τι ισχύει για κάθε πάροχο.

Αναπροσαρμογές της τελευταίας στιγμής στα τιμολόγια ρεύματος που ισχύουν από σήμερα για όλο τον Αύγουστο έφερε η ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία τέθηκε πλαφόν στις πάγιες χρεώσεις ύψους 5 ευρώ το μήνα και παράλληλα απαγορεύτηκε η έμμεση εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής. Όσοι προμηθευτές υπερέβαιναν τα όρια που έθεσε το ΥΠΕΝ προχώρησαν σε αλλαγές των τιμοκαταλόγων τους που τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα 1η Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι με το νέο καθεστώς που ισχύει στην αγορά ενέργειας τα τιμολόγια ανακοινώνονται κάθε μήνα και ισχύουν για τον επόμενο, χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής. Τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν ως τις 20 Αυγούστου κ.ο.κ. Παράλληλα οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς «πέναλτυ» αποχώρησης. Με το νέο καθεστώς έχει επιβληθεί επίσης πλαφόν στα έσοδα που εισπράττουν οι ηλεκτροπαραγωγοί, το οποίο ομοίως αναπροσαρμόζεται κάθε μήνα με απόφαση της ΡΑΕ. Οι τιμές που θα εισπράττουν οι ηλεκτροπαραγωγοί για τον Αύγουστο είναι: λιγνιτικές μονάδες 205,38 ευρώ ανά μεγαβατώρα, μονάδες Φυσικού Αερίου Συνδυασμένου Κύκλου 422,39 ευρώ ανά μεγαβατώρα, Μονάδες Φυσικού Αερίου Ανοιχτού Κύκλου 594,76 ευρώ ανά μεγαβατώρα, μεγάλα υδροηλεκτρικά 112 ευρώ ανά μεγαβατώρα και χαρτοφυλάκια ΑΠΕ 85 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τα τιμολόγια των μεγαλύτερων προμηθευτών μετά τις προσαρμογές που έγιναν από όσες εταιρείες είχαν ανακοινώσει αρχικά υψηλότερα πάγια, παρατίθενται παρακάτω. Από τις τιμές κάθε προμηθευτή αφαιρείται ποσό ύψους 0,37700 Euro/kWh που είναι η κρατική επιδότηση στα τιμολόγια του ρεύματος για τον Αύγουστο.

ΔΕΗ: Για κατανάλωση έως 2000 κιλοβατώρες, 0,486 Euro/kwh. Από 2000 κιλοβατώρες και πάνω, 0,498 Euro/kwh. Πάγιο 3,5 ευρώ το μήνα. Νυχτερινό τιμολόγιο 0,445 Euro/kwh.

Protergia: Χρέωση Ενέργειας Ημέρας 0,54913 Euro/kwh. Χρέωση Ενέργειας Νύχτας 0,54555 Euro/kwh. Μηνιαίο πάγιο 5 ευρώ.

Ήρων: για ημερήσια και νυχτερινή κατανάλωση, ανεξαρτήτως του ύψους της, 0,575 Euro/kWh, πάγιο 3 ευρώ το μήνα

Elpedison: τιμολόγια από 0,9395 ένω 1,0024 ευρώ ανά κιλοβατώρα, με επιστροφή τον επόμενο μήνα του Elpedison Loyalty Pass. Το πάγιο κυμαίνεται από 1,5 ευρώ το τετράμηνο έως 5 ευρώ το μήνα.

Nrg: τιμή ενέργειας 0,499-0,569 Euro/kWh ανάλογα με το πρόγραμμα και πάγιο 1,8-5 ευρώ το μήνα ανάλογα με την ενεργοποίηση ή μη e-bill και πάγιας εντολής.

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: τιμή με έκπτωση συνέπειας 0,563-0,576 Euro/kWh, χωρίς έκπτωση συνέπειας 0,583 -0,591Euro/kWh. Πάγιο 5 ευρώ.

Volterra: Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας: 0,6700 Euro/kWh, Πάγια Χρέωση: 4,5Euro/30 ημερολογιακές ημέρες.

WATT+VOLT : 0,62Euro/kWh για το πρόγραμμα zerO+ για όλες τις κατηγορίες πελατών.

: 0,62Euro/kWh για το πρόγραμμα zerO+ για όλες τις κατηγορίες πελατών. Zeniθ: Χρέωση ενέργειας 0,55500 Euro/kWh, πάγιο 4,5 ευρώ.