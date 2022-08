Κοινωνία

Σκιάθος – παιδική πορνογραφία: Στον εισαγγελέα ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του αεροδρομίου

Νέα τροπή στην υπόθεση, με τους αστυνομικούς να ερευνούν και το ενδεχόμενο της ασέλγειας στην 10χρονη κόρη της συντρόφου του.

Στον Εισαγγελέα του Βόλου οδηγείται σήμερα ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του αεροδρομίου της Σκιάθου αφού μετά από καταγγελία που έγινε χθες από την σύντροφό του στην αστυνομία του νησιού και από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί στο σπίτι του, βρέθηκε στην κατοχή του υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Ο συλληφθείς, ηλικίας 39 ετών, τα ξημερώματα της Κυριακής επέστρεψε μεθυσμένος στο σπίτι που διέμενε μαζί με τη σύντροφό του η οποία έχει δύο ανήλικες κόρες ηλικίας 10 και 12 χρονών και η γυναίκα ψάχνοντας το κινητό του εντόπισε φωτογραφίες της μικρότερης κόρης της . Οι φωτογραφίες έδειχναν επίμαχα σημεία της ανήλικης και τότε του ζήτησε εξηγήσεις, αλλά ο 39χρονος λόγω του αλκοόλ δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει και να δώσει εξηγήσεις, με αποτέλεσμα να τον βγάλει έξω από το σπίτι.

Η γυναίκα κατέφυγε αμέσως στην Αστυνομία και κατήγγειλε τον 39χρονο και οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα των δύο κοριτσιών ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η 10χρονη κόρη της πριν λίγες ημέρες της είχε αναφέρει ότι ο 39χρονος την οδήγησε στο κρεβάτι μαζί του και κοιμήθηκαν μαζί με αποτέλεσμα να διερευνάται από τους αστυνομικούς και το ενδεχόμενο της ασέλγειας.

Επίσης πληροφορίες αναφέρουν ότι σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές του 39χρονου,αλλά και στο κινητό του τηλέφωνο, βρέθηκαν φωτογραφίες σε προκλητικές στάσεις από γυναίκες που είχε γνωρίσει σε διαδικτυακή εφαρμογή και είχε συνευρεθεί μαζί τους .

