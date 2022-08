Life

Στον ΑΝΤ1 η Φαίη Μαυραγάνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1, για την επιστροφή της δημοσιογράφου στο δυναμικό του. Ποια εκπομπή θα παρουσιάζει και σε ποια ζώνη.

Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει, με ιδιαίτερη χαρά, τη Φαίη Μαυραγάνη.

Μετά από 11 χρόνια, η έγκριτη δημοσιογράφος-παρουσιάστρια επιστρέφει στην οικογένεια του ΑΝΤ1 για να συμβάλλει με την πολύχρονη εμπειρία της, αλλά και με την αντικειμενική και αμερόληπτη ματιά της στον ενημερωτικό τομέα του καναλιού.

Η Φαίη Μαυραγάνη, η ήρεμη δύναμη της ενημέρωσης, έχει ταυτίσει την επιτυχημένη δημοσιογραφική της πορεία με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα.

Μέσα από τον ΑΝΤ1, θα συνεχίσει να δίνει το δικό της ισχυρό στίγμα στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του Σαββατοκύριακου με την εκπομπή «Στούντιο με θέα».

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Ζάκυνθο: χτύπησε και μαχαίρωσε την σύζυγό του

Ρεύμα: Οι νέες τιμές στο ηλεκτρικό

Σιτηρά: Αναχωρεί από την Ουκρανία το πρώτο πλοίο