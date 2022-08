Πολιτική

Μαρία Σπυράκη στον ΑΝΤ1: Υπήρξα θύμα κυβερνοεπίθεσης στο Ευρωκοινοβούλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αποκάλυψη της ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σε δηλώσεις της στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

Θύμα κυβερνοεπίθεσης υπήρξε η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μαρία Σπυράκη, όπως ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», προσθέτοντας πως αυτό «είναι ένα θέμα που δυστυχώς απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα».

Όπως εξήγησε μιλώντας στον ANT1 η κυρία Σπυράκη, «τον Ιούνιο του 2021 δέχτηκα e-mail από τον επικεφαλής Ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αίτημα συνάντησης. Έστειλα το βοηθό μου, γιατί νόμιζα πως πρόκειται για μια συνηθισμένη δουλειά. Ζήτησε και επέμενε να με δει, λέγοντας πως έχω πέσει θύμα κυβερνοεπίθεσης και δεν είχε άλλη δυνατότητα για να μιλήσει στον βοηθό μου», είπε.

Και συνέχισε: «Ήρθε και έγινε μία συνάντηση μέσω zoom, επειδή τότε τα μέτρα ήταν αυστηρά. Στη συνάντηση αυτή αποκαλύφθηκε ότι έγινε επίθεση στο κοινοβουλευτικό μου e-mail, από κρατική οντότητα, τρίτης χώρας, στις 11 Μαρτίου, και ενεργοποιήθηκαν αντίμετρα προκειμένου η επίθεση αυτή να μη συνεχιστεί. Παραδώσαμε όλες μας τις κινητές και τις σταθερές συσκευές στο Κοινοβούλιο και πήραμε καινούργιες και εγώ και όλοι μου οι βοηθοί και οι συνεργάτες. Η σκόνη δεν σηκώθηκε, γιατί απλώς αυτό είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα, το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ σοβαρά μέτρα. Συμβαίνει και στο Ευρωκοινοβούλιο, που εκεί είμαι και το ξέρω. Μπορώ να σας πω ότι συνέβη σε μένα και σας βεβαιώνω ότι συμβαίνει σε πολλούς συναδέλφους», σημείωσε.

Όπως εξήγησε η κυρία Σπυράκη, στο στόχαστρο βρίσκονται πολλοί ευρωβουλευτές που διαχειρίζονται κρίσιμα ζητήματα, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. «Είναι στο στόχαστρο συγκεκριμένοι άνθρωποι από την Ευρωβουλή που χειρίζονται θέματα. Ενδιαφέρονται κρατικές οντότητες από τρίτες χώρες, ενδιαφέρονται διάφοροι απ’ το εξωτερικό, είναι ένα ζήτημα που αφορά σαφώς την ασφάλεια των υπηρεσιών των ευρωπαϊκών θεσμών, γιατί εκεί λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν τον καθένα μας και την καθεμία μας. Αλλά είναι ένα ζήτημα που δεν μπορεί να εργαλειοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση», κατέληξε.

Απευθυνόμενη δε προς τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρη Μάντζο, η κυρία Σπυράκη ανέφερε πως «πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μακάρι να μπορούσε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να το επιλύσει. Μακάρι, αλλά δεν συμβαίνει. Η υπόθεση αφορά την ασφάλεια των υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο εξωτερικό, καταλαβαίνω ότι επειδή είμαστε Έλληνες μπορούμε το συζητήσουμε, αλλά δεν είναι ένα θέμα που αφορά που αφορά τις ελληνικές αρχές».

Ειδήσεις σήμερα:

Fuel Pass 2: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Ακάρ: Ο Μητσοτάκης έχει γινάτι με την Τουρκία

Τροχαίο δυστύχημα: Οικογενειακή τραγωδία στη ΛΕΑ (εικόνες)