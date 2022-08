Κοινωνία

Πισπιρίγκου: ποινικές διώξεις για τους θανάτους Μαλένας - Ίριδας

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η Ρούλα Πισπιρίγκου για τους θανάτους των τριών παιδιών της.

Αντιμέτωπη με την κατηγορία ότι εκτός από την 9χρονη Τζωρτζίνα θανάτωσε και τα δύο μικρότερα παιδιά της, Μαλένα και Ίριδα, βρίσκεται η Ρούλα Πισπιρίγκου. Σε βάρος της οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών Αντώνης Ελευθεριάνος και Απόστολος Ανδρέου άσκησαν νέα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή για τους θανάτους των δύο κοριτσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο εισαγγελείς κατά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής έρευνας κατέληξαν στο συμπέρασμα πως υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι θάνατοι των παιδιών οφείλονται σε εγκληματική ενέργεια με θύτη την ίδια τους τη μητέρα.

Καθοριστικό ρόλο στην απαγγελία των νέων κατηγοριών σε βάρος της 33χρονης έπαιξε η ιατροδικαστική έκθεση που συνέταξαν δύο εκ των κορυφαίων ιατροδικαστών της χώρας, του Ν.Καρακούκη και του Ν.Καλόγρηα, οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος των κοριτσιών ήταν ασφυκτικός.

Όμως, δεν ήταν το μόνο επιβαρυντικό στοιχείο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την εισαγγελική έρευνα που προηγήθηκε φαίνεται πως η κατηγορούμενη ακολουθούσε ένα συγκεκριμένο modus operandi. Καταρχάς και στους τρεις θανάτους ήταν η ίδια παρούσα.

Ο θάνατος της Μαλένας

Όπως έχουν περιγράψει οι γιατροί που κατέθεσαν αναφορικά με το θάνατο της ηλικίας 3,5 ετών Μαλένας η Ρούλα Πισπιρίγκου φώναζε, αλλά το κοριτσάκι ήταν κρύο. Αίσθηση προκαλεί κατάθεση γιατρού, ο οποίος κάνει λόγο για «εικόνα διακομιδής με ασθενοφόρο από απόσταση».

Οι γιατροί στις καταθέσεις του φέρονται να σημειώνουν ότι το παιδί έφυγε εντελώς ξαφνικά, κάτι που θα μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνο αν βρισκόταν στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου, ενώ η Μαλένα το είχε ξεπεράσει και είχα ελεγχθεί ιατρικά πριν ξεκινήσει τη χημειοθεραπεία. Το κοριτσάκι από μάρτυρες περιγράφεται ως ένα παιδί κοινωνικό, χαρούμενο και πρόσχαρο, που έχει ξεπεράσει τη λευχαιμία.

Ο θάνατος της Ίριδας

Σημαντικό στοιχείο που οδήγησε τους Εισαγγελείς στο συμπέρασμα ότι μόλις έξι μηνών Ίριδα έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας ήταν τα σημάδια αίματος στο στόμα του βρέφους. Επιπλέον, η νεκρική ακαμψία, που είχε ήδη επέλθει όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και η διαπίστωσή τους ότι το μωράκι ήταν κρύο οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος είχε επέλθει ώρες πριν κληθούν να συνδράμουν.

Η δικογραφία πλέον φεύγει από την εισαγγελία και ανακριτής αναλαμβάνει τη συνέχεια των δικαστικών ερευνών. Στο πλαίσιο της ανάκρισης θα κληθούν εκ νέου μάρτυρες της υπόθεσης και θα αναζητηθούν περαιτέρω στοιχεία και σε χρόνο που θα κρίνει ο ανακριτής θα κληθεί σε απολογία η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Ο θάνατος της Τζωρτίνας

Η κατηγορούμενη από τον Απρίλιο βρίσκεται προφυλακισμένη στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού για το θάνατο της Τζωρτζίνας, καθώς η έως τώρα έρευνα των δικαστικών αρχών έχει δείξει ότι χορήγησε θανατηφόρα δόση κεταμίνης στο παιδί, όταν τον Ιανουάριο του 2022 νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας. Παράλληλα, κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει το κοριτσάκι τον Απρίλιο του 2021, όταν αυτό εισήχθη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Πατρών και πρόσφατα έδωσε συμπληρωματική απολογία στην 18η τακτική Ανακρίτρια Χρ.Σαλάππα. Η ανάκριση σε ό,τι αφορά το θάνατο της Τζωρτζίνας έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται το προσεχές διάστημα ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Γιώργος Νούλης να υποβάλει την πρότασή του στο δικαστικό συμβούλιο για το εάν η 33χρονη κατηγορούμενη θα πρέπει να παραπεμφθεί ή όχι στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου. Η Ρούλα Πισπιρίγκου από τη πρώτη στιγμή αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το θάνατο της πρωτότοκης κόρης της και την ίδια στάση αναμένεται να τηρήσει και για τις νέες κατηγορίες για το θάνατο των άλλων δύο κοριτσιών της οικογένειας Δασκαλάκη.

