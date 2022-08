Κόσμος

Βουλγαρία: Προκηρύχθηκαν πρόωρες εκλογές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ίδια στιγμή, η χώρα είναι αντιμέτωπη με υψηλό πληθωρισμό, ανησυχίες για την παροχή αερίου και άλλες συνέπειες από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ όρισε τη 2α Οκτωβρίου ως την ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών στη χώρα, των τέταρτων μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης συνασπισμού του μεταρρυθμιστή πρωθυπουργού Κίριλ Πέτκοφ.

Ο Ράντεφ όρισε επίσης τον πρώην υπουργό Εργασίας Γκάλαμπ Ντόνεφ επικεφαλής της υπηρεσιακής κυβέρνησης καθώς η χώρα είναι αντιμέτωπη με υψηλό πληθωρισμό, ανησυχίες για την παροχή αερίου και άλλες συνέπειες από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το υπηρεσιακό υπουργικό συμβούλιο θα ασκεί καθήκοντα από τις 2 Αυγούστου έως τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης μετά τις πρόωρες εκλογές.

Το υπηρεσιακό υπουργικό συμβούλιο αναμένεται γενικώς να έχει μια πιο ήπια γραμμή απέναντι στη Μόσχα, κάτι που μπορεί να περιλαμβάνει και προσπάθειες για επανάληψη των εισαγωγών ρωσικού αερίου. Μπορεί επίσης να προσπαθήσει να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Μόσχα μετά την απόφαση της κυβέρνησης Πετκόφ να απελάσει 70 Ρώσους διπλωμάτες εν μέσω ανησυχιών περί κατασκοπείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρία Σπυράκη στον ΑΝΤ1: Υπήρξα θύμα κυβερνοεπίθεσης στο Ευρωκοινοβούλιο

Ακάρ: Ο Μητσοτάκης έχει γινάτι με την Τουρκία

Τροχαίο δυστύχημα: Οικογενειακή τραγωδία στη ΛΕΑ (εικόνες)