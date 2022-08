Οικονομία

Τουρκία – πληθωρισμός: Στην Κωνσταντινούπολη “άγγιξε” το 100%

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν τα στοιχεία που παρουσίασε το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κωνσταντινούπολης.

Ο πληθωρισμός στην Κωνσταντινούπολη έτρεχε τον Ιούλιο με ετήσιο ρυθμό 99,11% ενώ η αύξηση των τιμών σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα ήταν 4,09%.

Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε αυτούς τους αριθμούς, όπως μεταδίδει το BBC.

Το επίπεδο της αύξησης των τιμών είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από το Φεβρουάριο του 1998.

Ειδήσεις σήμερα:

Fuel Pass 2: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Κόρινθος: 11χρονος πυροβόλησε την 9χρονη αδελφή του

Τροχαίο δυστύχημα: Οικογενειακή τραγωδία στη ΛΕΑ (εικόνες)