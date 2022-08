Πολιτική

Τσιάρας προς Άρειο Πάγο: Κατά προτεραιότητα εξέταση των καταγγελιών Ανδρουλάκη

Ο υπουργός Δικαιοσύνης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.



Την κατά προτεραιότητα εξέταση από τις εισαγγελικές αρχές της μηνυτήριας αναφοράς του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Ν.Ανδρουλάκη ζήτησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ.Τσιάρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο και ζήτησε, επειδή αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τη λειτουργία του κράτους δικαίου, την κατά προτεραιότητα εξέταση των καταγγελιών που σχετίζονται με παράνομο λογισμικό παρακολουθήσεων.



Την έρευνα αναφορικά με τις καταγγελίες Ανδρουλάκη διενεργεί ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κώστας Σπυρόπουλος, ενώ την υπόθεση παρακολούθησης του τηλεφώνου του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη έχει αναλάβει ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Γιώργος Νούλης.

