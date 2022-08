Κοινωνία

Σκιάθος – παιδική πορνογραφία: Δίωξη στον υποδιοικητή της πυροσβεστικής του αεροδρομίου

Η δίωξη αφορά την παραγωγή και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Το χρονικό της υπόθεσης.





Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο Εισαγγελέας Βόλου σε βάρος του υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αερολιμένα Σκιάθου, που συνελήφθη χθες το πρωί για παιδική πορνογραφία. Η δίωξη αφορά την παραγωγή και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας από πρόσωπο που του εμπιστεύτηκαν ανήλικη για να την φυλάει και δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος ηλικίας.

Ο 39χρονος οδηγήθηκε σήμερα στην Εισαγγελία και με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε αποφασίστηκε η κράτησή του.

Ο 39χρονος υποπυραγός συνελήφθη μετά από καταγγελία της συντρόφου του, η οποία είναι μητέρα δύο ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 10 και 12χρόνων. Τα ξημερώματα της Κυριακής επέστρεψε στο σπίτι που διαμένουν έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Η μητέρα των ανηλίκων εντόπισε στο κινητό του τηλέφωνο φωτογραφίες της μικρότερης κόρης της με εστίαση στα επίμαχα σημεία της ανήλικης και του ζήτησε εξηγήσεις. Ωστόσο ο υποπυραγός λόγω μέθης δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει, και τον έδιωξε από το σπίτι. Το πρωί η γυναίκα σε βάρος του Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος υπέβαλε καταγγελία και οι αστυνομικοί του ΑΤ Σκιάθου προχώρησαν στη σύλληψή του. Όπως η μητέρα των δύο κοριτσιών ανέφερε, η 10χρονη πριν λίγες ημέρες είχε πει στη μητέρα της ότι ο Αξιωματικός του ΠΣ, ενώ η ίδια απουσίαζε, την είχε πάρει αγκαλιά και την οδήγησε στο κρεβάτι μαζί του, και κοιμήθηκαν μαζί.

Στο κινητό τηλέφωνο του 39χρονου βρέθηκε υλικό από επώνυμες γυναίκες, οι φωτογραφίες των οποίων ήταν δημοσιευμένες στο διαδίκτυο καθώς και γυναίκες που είχε γνωρίσει σε διαδικτυακή εφαρμογή και είχε συνευρεθεί μαζί τους, από τις οποίες είχε ζητήσει και είχε λάβει φωτογραφίες σε προκλητικές στάσεις. Επίσης, στο κινητό του τηλέφωνο εντοπίσθηκαν φωτογραφίες με ανήλικες, μεταξύ των οποίων και ενός κοριτσιού 8ετών.

Η μητέρα των δύο κοριτσιών ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η 10χρονη πριν λίγες ημέρες είχε αναφέρει στη μητέρα της ότι ο συλληφθείς και ενώ η ίδια απουσίαζε, την είχε πάρει αγκαλιά και την οδήγησε στο κρεβάτι μαζί του, και κοιμήθηκαν μαζί.

Από τη Αρχηγείο του ΠΣ τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο Υποπυραγός.

