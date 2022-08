Νεκροί και τραυματίες ύστερα από φωτιά σε βυτιοφόρο (εικόνες)

Φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Λιβύη. Ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και περίπου 70 τραυματίστηκαν από την έκρηξη βυτιοφόρου που μετέφερε καύσιμα κοντά στην πόλη Σαμπά της νότιας Λιβύης, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της αφρικανικής χώρας.

Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί όταν, μετά την ανατροπή του βυτιοφόρου, περαστικοί έσπευσαν να πάρουν καύσιμα που διέρρεαν στον δρόμο, όπως μετέδωσαν λιβυκά μέσα ενημέρωσης.

Ελικόπτερα εστάλησαν στον τόπο της τραγωδίας για να μεταφέρουν εγκαυματίες σε νοσοκομεία της Τρίπολης, αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, στην οποία επισημαίνεται ότι ζητήθηκε η συνδρομή χειρουργών από την Τυνησία.

#Ubari, a fuel truck broke down on the public road, due to the high price of a liter of gasoline above 3 dinars, citizens rushed to take it from the truck. Unfortunately, a spark ignited the fuel, killing 5 and injuring at least 20 people.#Libya #Fezzan#?????? #????? #???? pic.twitter.com/v3Tc53UEsp