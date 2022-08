Υγεία - Περιβάλλον

Ροδόπη - Μαζική τροφική δηλητηρίαση: Βρέφος 7 μηνών ανάμεσα στους εκατοντάδες ασθενείς

Σοβαρό περιστατικό ομαδικής τροφικής δηλητηρίασης στα Αρριανά Ροδόπης. Η κατάσταση της υγείας των ασθενών. Τι λέει η διοικήτρια του Νοσοκομείο.

Αίσιο τέλος είχε, σύμφωνα με τη διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, το περιστατικό ομαδικής τροφικής δηλητηρίασης το οποίο σημειώθηκε χθες βράδυ στα Αρριανά Ροδόπης, όπως φέρεται στο πλαίσιο θρησκευτικής τελετής (σουνέτι -περιτομή).

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διοικητής του νοσοκομείου, Μάγδα Γιαμουστάρη, περιγράφει τη μαζική προσέλευση το βράδυ της Κυριακής στο νοσηλευτικό ίδρυμα περί των 180 ατόμων και την κινητοποίηση του συνόλου του προσωπικού για την περίθαλψη των ασθενών.

«Από τις 23:00 μέχρι τις 06:00 ήρθαν 90-100 ενήλικες, εκ των οποίων λόγω της μαζικής προσέλευσης κατεγράφησαν οι 30 που έλαβαν ορούς, ενώ ο ακριβής αριθμός των νοσούντων προκύπτει από τα φάρμακα που χορηγήθηκαν. Οι ενήλικες που δεν πήραν ορούς, αντιμετωπίσθηκαν με ενδομυϊκές ενέσεις, αντιεμετικά φάρμακα και γαστροπροστασία. Πάντως δεν νοσηλεύτηκε κανείς, ήταν όλοι στα ΤΕΠ κι εκεί τους διαχειρίζονταν. Εκτός από τους ενήλικες προσήλθαν και περίπου 80 παιδιά ηλικίας από επτά μηνών έως 15 ετών. Στα συνολικά 34 παιδιατρικά περιστατικά που πήραν ορούς ήταν ένα παιδάκι επτά μηνών καθώς κι ένα παιδάκι ενός έτους, τα υπόλοιπα πιο ελαφρά περιστατικά παρέμειναν υπό παρακολούθηση στη βραχεία νοσηλεία, σε φορεία στους χώρους του νοσοκομείου, έξι έκαναν εισαγωγή στην παιδιατρική, δύο ήταν τα σοβαρότερα και τέσσερα σε φιλοξενία, αλλά μέχρι τις 7:00 το πρωί είχαν βγει όλοι».

Η κ. Γιαμουστάρη αποδίδει την αίσια έκβαση του περιστατικού ομαδικής τροφικής δηλητηρίασης στην έγκαιρη αντιμετώπιση και τον άψογο συντονισμό που επέδειξε το σύνολο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. «Θέλω να τονίσω ό,τι βίωσα. Τον άψογο συντονισμό, την έγκαιρη αντιμετώπιση με μία εξαιρετική διαχείριση ιατρική, νοσηλευτική με απαράμιλλο επαγγελματισμό. Το συγκριτικό πλεονέκτημα του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, ενός νοσοκομείου χτισμένου το 1937, είναι πραγματικά το έμψυχο δυναμικό του, τους οποίους ευχαριστώ και ευγνωμονώ. Αντιλαμβάνεσθε ότι στον όλο συντονισμό ήρθαν νοσηλευτές από το σύνολο των κλινικών του νοσοκομείου, προσέτρεξαν κάτω στα ΤΕΠ, οργανώθηκαν από τον συντονιστή εφημερίας, κλήθηκαν και ανταποκρίθηκαν άμεσα ιατροί από έξω εκτός ωραρίου, ιατροί εκτός ειδικότητας απ' όλο το υπόλοιπο ιατρικό προσωπικό που εφημέρευε. Ήταν ένα σοβαρό περιστατικό το οποίο σε σύντομο χρονικό διάστημα έλαβε αίσιο τέλος», αναφέρει χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας πως γι' αυτό το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας το προσωπικό δέχθηκε τα συγχαρητήρια από την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Μίνα Γκάγκα.