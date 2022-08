Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Αυστρία: Τέλος η καραντίνα για όσους νοσούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποφασίστηκε στην Αυστρία. Τι ισχύει στους χώρους εργασίας και στα νοσοκομεία.



Η κατάργηση της υποχρέωσης απομόνωσης των ατόμων που έχουν προσβληθεί από κορονοϊό τίθεται από σήμερα σε ισχύ στην Αυστρία. Η καραντίνα αντικαθίσταται στο εξής από την υποχρέωση χρήσης προστατευτικής μάσκας τύπου FFP-2.

Από σήμερα, όποιος βρίσκεται θετικός στον κορονοϊό δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να μείνει σε καραντίνα εφόσον δεν αισθάνεται άρρωστος, ενώ θα πρέπει να φορά προστατευτική μάσκα τύπου FFP-2. Όταν βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο και μπορεί να τηρήσει απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρων από άλλα άτομα, η χρήση μάσκας είναι προαιρετική.

Η προσέλευση στην εργασία παρά το θετικό τεστ επιτρέπεται μόνο σε επαγγέλματα όπου μπορούν να τηρηθούν αποστάσεις και να χρησιμοποιηθεί μάσκα, ενώ τα μολυσμένα άτομα μπορούν να επισκέπτονται υπαίθρια εστιατόρια ή ανοιχτές πισίνες, αλλά απαγορεύεται ρητά η αφαίρεση της μάσκας για την κατανάλωση φαγητού ή ποτού.

Η είσοδος μολυσμένου ατόμου απαγορεύεται, αντιθέτως, στα νοσοκομεία, τους οίκους ευγηρίας και τους παιδικούς σταθμούς - εκτός αν κάποιος είναι εκεί εργαζόμενος.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Γιοχάνες Ράουχ (Πράσινοι), η απόφαση χαλάρωσης των κανονισμών ελήφθη υπό το βάρος των ψυχολογικών και των κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας. «Το άγχος και η κατάθλιψη έχουν αυξηθεί παγκοσμίως. Είμαστε όμως καλά προετοιμασμένοι για μια νέα φάση αντιμετώπισης της πανδημίας, η οποία δεν μπορεί να τελειώσει μόνο με τα τεστ, μόνο με τα εμβόλια και μόνο με την απομόνωση», δήλωσε ο κ. Ράουχ και διευκρίνισε ότι παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση αναφοράς των θετικών τεστ, προκειμένου να ελέγχεται η εξέλιξη της πανδημίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: ποινικές διώξεις για τους θανάτους Μαλένας - Ίριδας

Ροδόπη: Εκατοντάδες άτομα έπαθαν τροφική δηλητηρίαση

Κόρινθος: 11χρονος πυροβόλησε την 9χρονη αδελφή του