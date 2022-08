Αθλητικά

Πέθανε ο Παναγιώτης Κουκόπουλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τραγική είδηση βύθισε στη θλίψη το ελληνικό μπάσκετ. Ποιος ήταν ο Παναγιώτης Κουκόπουλος. Πότε θα γίνει η κηδεία του.

Την απώλεια του Παναγιώτη Κουκόπουλου θρηνεί ο μπασκετικός Παναθηναϊκός. Ο εκλιπών, ο οποίος άφησε χθες (31/7) την τελευταία πνοή του, λίγο πριν συμπληρώσει τα 89 χρόνια του, αγωνίστηκε στους «πράσινους» και κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα, όντας αρχηγός και προπονητής στα δύο τελευταία, ενώ υπήρξε και διεθνής με την εθνική ομάδα.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του Παναγιώτη Κουκόπουλου, αναφέροντας στο Twitter: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του πρώην αθλητή και προπονητή της ομάδας μας, Παναγιώτη Κουκόπουλου. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Ανακοίνωση για τον θάνατο του Παναγιώτη Κουκόπουλου εξέδωσε και ο Σύλλογος Παλαιμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας, στην οποία αναφέρει:

«Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Παλαιμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας και ο πρόεδρος του κ. Μιχάλης Κυρίτσης αποχαιρετούν με θλίψη και συγκίνηση τον Παναγιώτη Κουκόπουλο, που έφυγε σήμερα (31/7) από την ζωή λίγο πριν συμπληρώσει τα 89 χρόνια του (είχε γεννηθεί στις 9 Αυγούστου 1933).

Ο εκλιπών υπήρξε από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία του Παναθηναϊκού και του ελληνικού μπάσκετ και πρότυπο για πολλούς μετέπειτα μπασκετμπολίστες.

Αγωνίστηκε στους «πράσινους» από το 1946 έως το 1963 και κατέκτησε τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδας (1951, 1954, 1961 και ’62). Στα δύο τελευταία ήταν παράλληλα αρχηγός και προπονητής.

Ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού, επίσης, στο πρώτο Πρωτάθλημα Α’ Εθνικής την σεζόν 1963-64. Αγωνιζόταν στην θέση του πλέι μέικερ και είχε 8 συμμετοχές στην Εθνική ομάδα.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Παλαιμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας και ο πρόεδρος του κ. Μιχάλης Κυρίτσης εκφράζουν τα συλλυπητήρια τους στην οικογένεια του Παναγιώτη Κουκόπουλου.

Η κηδεία του Παναγιώτη Κουκόπουλου θα γίνει την Τρίτη 2 Αυγούστου στις 11 το πρωί από το Α΄ Νεκροταφείο.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: ποινικές διώξεις για τους θανάτους Μαλένας - Ίριδας

Ροδόπη: Εκατοντάδες άτομα έπαθαν τροφική δηλητηρίαση

Κόρινθος: 11χρονος πυροβόλησε την 9χρονη αδελφή του