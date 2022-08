Κοινωνία

Συλλήψεις διακινητών στον Έβρο

Οι συλληφθέντες μετέφεραν 22 παράνομους μετανάστες.

Στη σύλληψη τριών διακινητών οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις μετανάστες που εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι συνελήφθη διακινητής ο οποίος εντοπίστηκε στις εκβολές του ποταμού Έβρου να καθοδηγεί πεζή οκτώ μετανάστες που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Την ίδια ημέρα συνελήφθησαν άλλοι δύο διακινητές, ο ένας εκ των οποίων στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης-Συνόρων (πλησίον του Τελωνείου των Κήπων) μεταφέροντας με Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο τέσσερις μετανάστες και ο έτερος διακινητής επίσης οδηγός Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου που μετέφερε παράνομα δέκα μετανάστες τους οποίους είχε αποκρύψει σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη του ρυμουλκούμενου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα.

