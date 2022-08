Κοινωνία

Φωτιά σε σκάφος στον Φλοίσβο

Σκάφος τυλίχτηκε στις φλόγες στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Φλοίσβου.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας μετά από φωτιά σε χώρο μηχανοστασίου σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή στη Μαρίνα Φλοίσβου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη θαλαμηγό επέβαιναν 4 άτομα που έγινε προληπτική επιχείρηση διάσωσής τους από πλωτό του Λιμενικού.

Η φωτιά ήταν μικρής έκτασης και περιορίστηκε άμεσα με την χρήση πυροσβεστήρων, πριν φτάσει το πλοιάριο της Πυροσβεστικής που είχε κινητοποιηθεί για αυτό τον σκοπό.

