Παπαδόπουλος: Η Ρούλα Πισπιρίγκου αισθάνεται αδικημένη (βίντεο)

Ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου μίλησε στον ΑΝΤ1 για την στάση της 33χρονης μετά τις νέες διώξεις. Ποια υπερασπιστική γραμμή θα ακολουθήσουν.



Αντιμέτωπη με την κατηγορία ότι σκότωσε και τα δύο μικρότερα παιδιά της, Μαλένα και Ίριδα, εκτός από την 9χρονη Τζωρτζίνα, βρίσκεται η Ρούλα Πισπιρίγκου. Σε βάρος της οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών Αντώνης Ελευθεριάνος και Απόστολος Ανδρέου άσκησαν νέα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή για τους θανάτους των δύο κοριτσιών.

Ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Μαρία Σαράφογλου, για την νέα εξέλιξη στην υπόθεση και την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν, ενώ αποκάλυψε πώς αισθάνεται η 33χρονη για την νέες ποινικές διώξεις.

Όπως είπε ο Όθων Παπαδόπουλος, αυτή την εξέλιξη την περιέμεναν εφόσον στο πόρισμα γίνεται αναφορά για ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, η Ρούλα Πισπιρίγκου αισθάνεται ότι αδικείται, είναι πληγωμένη καθώς και ότι γίνεται δημόσια διαπόμπευση σε βάρος της.

Παράλληλα, ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου έκανε λόγο για αντικρουόμενα στοιχεία στην δικογραφία, αφού όπως είπε όλοι από το νοσοκομείο έχουν καταθέσει ενόρκως ότι προθανατίως δεν υπήρχαν σημάδια στα παιδιά.

Όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος το πόρισμα Καρακούκη – Καλόγρηα ξεκινά από την αφετηρία της εύρεσης σημαδιών στα παιδιά, ωστόσο ανέφερε ότι αυτό διαψεύδεται από τους αυτόπτες μάρτυρες, γιατρούς και τραυματιοφορείς.

Από την πλευρά του, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων μίλησε στον ΑΝΤ1 για τα νέα στοιχεία και τα ευρήματα που οδήγησαν στην άσκηση νέων ποινικών διώξεων σε βάρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας.

