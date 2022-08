Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Ζάκυνθο: Σοκάρουν τα νέα στοιχεία - Συγκλονίζει ο γιος της άτυχης γυναίκας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 49χρονος κατακρεούργησε την σύζυγό του με ένα μαχαίρι. Πριν από λίγες ώρες τον είχε καταγγείλει για ξυλοδαρμό, στο αστυνομικό τμήμα.



Σοκ προκαλεί η νέα γυναικοκτονία στη Ζάκυνθο. Μια μάνα 3 παιδιών, 19, 14 και 8 ετών έχασε τη ζωή της από τα χεριά του ίδιου του συζύγου της. Ο 49χρονος θα οδηγηθεί το πρωί της Τρίτης στον εισαγγελέα.

Το απόγευμα της Κυριακής- στο σπίτι της οικογένειας - ο δράστης ξυλοκόπησε αγρία τη γυναικά του και την απείλησε με ένα κατσαβίδι, εκείνη κατάφερε να γλυτώσει από τα χέρια του και σύμφωνα με πληροφορίες πήγε στο αστυνομικό τμήμα και τον κατήγγειλε. Μια ώρα μετά επέστρεψε στο σπίτι της χωρίς τη συνοδεία αστυνομικών. Εκεί την περίμενε ο 49χρονος ο οποίος την κατακρεούργησε με ένα μαχαίρι κι ενώ ήταν καταζητούμενος από την Αστυνομία, μετά τη μήνυση που του είχε κάνει.

«Σε μια τέτοια πράξη σαφώς και είναι μετανιωμένος, σαφώς και την καταδικάζει, όπως την καταδικάζουν όλοι αλλά κάποια στοιχεία εκ των οποίων οδηγήθηκε στη συγκεκριμένη πράξη θα αποκαλυφθούν. Σίγουρα υπάρχουν κάποια στοιχεία που μου ανέφερε και τα οποία δημιούργησαν αυτή τη διάθεση από τη δικά του πλευρά, να φτάσει εκεί που έφτασε», δήλωσε ο Παναγιώτης Κεφαλληνός, δικηγόρος του 49χρονου.

Μετά τη δολοφονία της συζύγου του, ο 49χρονος εξαφανίστηκε από τον τόπο του εγκλήματος, ωστόσο σήμερα το πρωί πήγε στην οικοδομή όπου εργαζόταν και συνελήφθη. Μια γειτόνισσα πήγε στο σπίτι της ατυχής γυναίκας και την βρήκε μέσα σε μια λίμνη αίματος, έχοντας δίπλα της ένα κουζινομάχαιρο.

Το απίστευτο είναι πως στις 18 Ιουνίου, ο δράστης είχε συλληφθεί και πάλι για ενδοοικογενειακή βία μετά από το άγριο ξύλο που έριξε στο σύζυγο του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος. Όμως η γυναίκα τον λυπήθηκε και τον δέχθηκε πάλι στο σπίτι.

«Μετά τον άγριο καυγά που είχανε μεταξύ τους, η γυναίκα έκανε την καταγγελία αυτή. Τον πήρανε αυτόφωρο, τον κρατήσανε 3 ημέρες μέσα και τον αφήσανε ελεύθερο μετά. Μετά είπε, γιατί έχει παιδιά, πέσανε και τα παιδιά της επάνω και είπανε να τα βρούνε κτλ. Τα βρήκανε συνήθως έτσι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, τώρα κανείς δεν ξέρει το τι θα προκύψει στην συνέχεια», δήλωσε ο Διονύσης Γιακουμέλος, Πρόεδρος Κοινότητας Πλάνου – Τσιλιβί.

Σοκάρει η μαρτυρία γειτόνισσας καθώς, όπως είπε στην αστυνομία, ο δράστης αφού χτύπησε την άτυχη γυναίκα, στη συνέχεια την τραβούσε από τα μαλλιά και φώναζε πως θα τη σκοτώσει. Οι γείτονες συχνά άκουγαν καβγάδες και καλούσαν την αστυνομία.

«Δεν υπήρχε παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας και τούτο διότι υπήρξε μια πράξη που είχε χαρακτηριστεί ως απόπειρα ενδοοικογενειακής βίας η οποία είχε αναβληθεί και δεν έχει ακόμη εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό», δήλωσε ο Δικηγόρος 49χρονού.

Συγκλονίζουν τα λόγια του γιου της άτυχης γυναίκας

Σοκαρισμένος ο γιος της οικογένειας μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η μητέρα του και με δάκρυα στα μάτια περιγράφει την σχέση που είχαν και τα όσα συνέβαιναν στο σπίτι τους.

«Ήταν η κακιά ώρα. ‘Ελειπα, δεν πρόλαβα. Συνέβαινε για αρκετά χρόνια. Το φταίξιμο είναι και δικό μας, γιατί δεν είχαμε πάρει τα απαραίτητα μέτρα και ήταν πολύ μεγάλο λάθος μας αυτό. Τα συζητούσαμε με την μάνα μου. Γύριζε στο σπίτι με τον φόβο μετά την δουλειά και τώρα αυτή την περίοδο έκανε δυο δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Κι εγώ δεν ήμουν εδώ. Είχαμε επικοινωνία με τον πατέρα μου, απλά ήταν άνθρωπος που με την πάροδο του χρόνου η συμπεριφορά του χειροτέρευε», είπε ο γιος της άτυχης γυναίκας.

Ειδήσεις σήμερα:

Λέσβος - Βιασμός ανήλικης από αστυνομικό: Τα στοιχεία του συλληφθέντα (εικόνες)

Κόρινθος: 11χρονος πυροβόλησε την 9χρονη αδελφή του

Τροχαίο δυστύχημα: Οικογενειακή τραγωδία στη ΛΕΑ (εικόνες)