Βέροια: Νταλίκα εκτός ελέγχου έπεσε σε βενζινάδικο και προκάλεσε φωτιά (βίντεο)

Παραλίγο τραγωδία στη Βέροια. Ο οδηγός είχε κατέβει από το όχημα και εκείνο ξαφνικά άρχισε να τσουλάει ανεξέλεγκτο.

Ένα απίστευτο περιστατικό που παραλίγο να έχει απρόβλεπτες συνέπειες σημειώθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας σε πρατήριο υγρών καυσίμων, στην συμβολή της Περιφερειακής Οδού με την λεωφόρο Στρατού, στη Βέροια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα έγιναν όταν νταλίκα σταμάτησε σε ζαχαροπλαστείο, λίγα μέτρα πιο πάνω από το πρατήριο και για αδιευκρίνιστους λόγους προς το παρόν, δεν έπιασε το χειρόφρενο, το βαρύ όχημα έφυγε ακυβέρνητο προς το πρατήριο και παρέσυρε τις αντλίες, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά, τόσο στην νταλίκα, όσο και σε όχημα στο παρακείμενο χώρο στάθμευσης του Σ/Μ.

Ευτυχώς, λόγω του ειδικού συστήματος ασφαλείας, δεν μεταδόθηκε η πυρκαγιά στις δεξαμενές και σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

