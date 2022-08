Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Κορμπεράν διάδοχος του Μαρτίνς

Ο Κάρλος Κορμπεράν είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού. Η ανακοίνωση της "ερυθρόλευκης" ΠΑΕ.

Η αλλαγή στον πάγκο του Ολυμπιακό είναι πλέον γεγονός, καθώς μετά τον αποκλεισμό από τη Μακάμπι Χάιφα στα προκριματικά του Champions League και ιδιαίτερα τον τρόπο που αυτή συντελέστηκε (εντός έδρας συντριβή με 0-4), ο κύβος είχε ριφθεί για τον Πέδρο Μαρτίνς.

Ο νέος «εκλεκτός» του προέδρου της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι ο 39χρονος Ισπανός τεχνικός Κάρλος Κορμπεράν, πρώην συνεργάτης του Μαρσέλο Μπιέλσα και τεχνικός της Χάντερσφιλντ, την οποία οδήγησε πέρυσι ως τα πλέι οφ ανόδου στην Premier League.

Η πειραϊκή ομάδα ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψή του μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την ανάρτηση «Κάρλος Κορμπεράν καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Carlos Corberan welcome to Olympiacos!».

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό τεχνικό, Κάρλος Κορμπεράν. Είναι γεννημένος στις 7 Απριλίου 1983, στη Βαλένθια, και την τελευταία διετία ήταν προπονητής στη Χάντερσφιλντ με την οποία τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έφτασε έως τον τελικό ανόδου από την Championship στην Premier League. Θήτευσε, μεταξύ άλλων, με μεγάλη επιτυχία στο πλευρό του Μαρσέλο Μπιέλσα στη Λιντς.

Μαζί με τον Κάρλος Κορμπεράν, στο τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού θα ενταχθούν επίσης οι:

Assistant Head Coach

Χόρχε Αλαρκόν Ροδρίγο

First Team Coach

Αμπέλ Μουρέλο Λόπεθ

First Team Coach

Ζάιμε Φιλίπε Μονρόι Ζάμιτ Πιεντάντ Περέιρα

First Team Analyst

Σαλβαδόρ Τοντόλι Βιρζίλι

Ο εμβληματικός Αρχηγός της ομάδας μας, Αβραάμ Παπαδόπουλος αναλαμβάνει χρέη Γενικού Αρχηγού».

