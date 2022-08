Πολιτική

Αλβανία: Κατ’ αρχήν συμφωνία για αναγνώριση των ελληνικών πτυχίων τετραετούς φοίτησης

Το θέμα συζητήσαν ο Έλληνας υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και η Αλβανή υπουργός Παιδείας και Αθλητισμού.

Σε κατ' αρχήν συμφωνία για την αναγνώριση από την Αλβανία των ελληνικών πτυχίων τετραετούς φοίτησης προχώρησαν ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Άγγελος Συρίγος, με την υπουργό Παιδείας και Αθλητισμού, Evis Kushi, σε συνάντηση που είχαν την περασμένη Παρασκευή στα Τίρανα, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Επίσης, τα δύο μέρη συμφώνησαν, προσθέτει η ανακοίνωση, και τον τρόπο συνεργασίας των Αλβανικών αρχών με τον ΔΟΑΤΑΠ.

"Η αναγνώριση των πτυχίων 4ετούς φοίτησης από την Αλβανία είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων που θέλουν να εργαστούν στην Αλβανία.

Στην Αλβανία τα προπτυχιακά προγράμματα είναι τριετή εν αντιθέσει προς την Ελλάδα όπου οι σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο είναι κατ' ελάχιστον τέσσερα έτη. Το τριετές πτυχίο, όμως, στην Αλβανία δεν επιτρέπει την άσκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων", επισημαίνει η ανακοίνωση.

