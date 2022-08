Κοινωνία

Βρεφονηπιακοί - παιδικοί σταθμοί: Τα κριτήρια για τα vouchers

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Αναλυτικά τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα.



Υπογράφτηκε στις 29 Ιουλίου η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων στους βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς για την περίοδο 2022-2023. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αναμένεται να καθοριστεί άμεσα από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και η αίτηση θα γίνεται ηλεκτρονικά από τους γονείς ή εκπροσώπους των παιδιών με χρήση των κωδικών του Taxisnet. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα δημοσιεύσει η ΕΕΤΑΑ, θα καθοριστούν επίσης τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, ο τρόπος υποβολής ενστάσεων και άλλες σχετικές διευκρινίσεις.

Συνολικά, θα διατεθούν στο πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για την περίοδο 2022-2023 από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους 331,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο προϋπολογισμός που είναι αυξημένος συγκριτικά προς προηγούμενα έτη θα επιτρέψει την ένταξη περισσότερων παιδιών στο πρόγραμμα αλλά και την αύξηση του ποσού αποζημίωσης μέσω του voucher για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, ώστε να «καλυφθεί η άνοδος του κόστους και να διασφαλιστεί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών».

Επιπλέον, το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι «για πρώτη φορά, το πρόγραμμα της επόμενης περιόδου, είναι ενιαίο για εργαζόμενους γονείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και περιλαμβάνει μια νέα κατηγορία voucher για γονείς με υψηλότερα εισοδήματα που φθάνουν έως 42.000 ευρώ».

Οι δομές παροχής φροντίδας και οι κατηγορίες παιδιών που μπορούν να φιλοξενήσουν έχουν ως εξής:

Κατηγορίες Δομών:

Α. Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί: Διακρίνονται σε Α1. για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών και Α2. για προ-νήπια από 2,5 ετών έως 4 ετών.

Β. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Σ.Ο.Φ): Διακρίνονται σε Β1. για βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών, Β2. για προ-νήπια από 2,5 ετών έως 4 ετών και Β3. για προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.

Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά και εξειδικεύονται ως εξής:

1.Οικονομικά κριτήρια

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο σύνολο των δομών με πλήρη αξία voucher έχουν τα παιδιά οικογενειών με ετήσιο εισόδημα του 2021:

έως 27.000 ευρώ έως δύο παιδιά.

έως 30.000 ευρώ για τρία παιδιά.

έως 33.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά, και τις

έως 36.000 ευρώ από πέντε παιδιά και άνω.

Β. Για τις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1 και Β2 προβλέπεται voucher εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του 2021 είναι:

έως 33.000 ευρώ έως δύο παιδιά.

έως 36.000 ευρώ για τρία παιδιά.

έως 39.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά, και τις

έως 42.000 ευρώ από πέντε παιδιά και άνω.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, επισημαίνεται ότι δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια για παιδιά με σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες ή άτομα με αναπηρία, που υποβάλουν αιτήσεις για Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας. Ομοίως δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια για γονείς- νόμιμους εκπροσώπους που ανήκουν στην κατηγορία ΑμεΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%), που αιτούνται για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς ή και παιδικούς σταθμούς (Κατηγορία θέσης Α1, Α2, Β1, Β2).

2.Κοινωνικά κριτήρια. Πρόσθετη μοριοδότηση προβλέπεται για παιδιά σε μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνους, γονείς ή / και αδέλφια με αναπηρία.

Η αξία των vouchers καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία δομής ενώ, πλέον, προβλέπεται ξεχωριστό voucher με μειωμένη αξία για τις υψηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής:

Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί:

Κατηγορία Α1 - Ετήσιο όριο δαπάνης χωρίς σίτιση 2.612 ευρώ, Ετήσιο όριο δαπάνης με σίτιση 3.239 ευρώ

Κατηγορία Α2 - Ετήσιο όριο δαπάνης χωρίς σίτιση 1.985 ευρώ, Ετήσιο όριο δαπάνης με σίτιση 2.612 ευρώ

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Σ.Ο.Φ.):

Κατηγορία Β1 - Ετήσιο όριο δαπάνης χωρίς σίτιση 2.612 ευρώ, Ετήσιο όριο δαπάνης με σίτιση 3.239 ευρώ

Κατηγορία Β2 - Ετήσιο όριο δαπάνης χωρίς σίτιση 1.985 ευρώ, Ετήσιο όριο δαπάνης με σίτιση 2.612 ευρώ

Κατηγορία Β2 - Ετήσιο όριο δαπάνης 5.500 ευρώ

Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας(Β.Σ.Ο.Φ.)

Κατηγορία Α1, Α2, Β1, Β2 - Ετήσιο όριο δαπάνης 2.178 ευρώ

Σχετικά με την υπογραφή της ΚΥΑ, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε: «Κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακού σταθμού. Με ενεργητικές κοινωνικές πολιτικές καταπολεμούμε την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και ενισχύουμε όσες περισσότερες οικογένειες μπορούμε. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω». Επιπλέον, η κυρία Μιχαηλίδου επισήμανε ότι «για πρώτη φορά τα ίδια τα παιδιά είναι οι ωφελούμενοι, δίνεται, ύστερα από μια δεκαετία, αύξηση κατά 10% σε κάθε voucher για την εξασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών και εντάσσονται στο ίδιο πρόγραμμα οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι οικογένειες με πιο υψηλά εισοδήματα διατηρώντας την αύξηση του αριθμού των παιδιών που ωφελούνται από το πρόγραμμα κατά 20%».

