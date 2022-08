Κόσμος

Ταϊβάν - Πελόζι: “Σιγή ιχθύος” από τον Λευκό Οίκο

Ο Μπλίνκεν υποστήριξε πως δεν γνωρίζει τις προθέσεις της Πελόζι, παρά τις αναφορές ταϊβανέζικων μέσων ενημέρωσης ότι «κλείδωσε» η άφιξή της.



Ο Λευκός Οίκος τηρεί «σιγή ιχθύος» αναφορικά με το ενδεχόμενο επίσκεψης της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, στην Ταϊβάν και δεν επιβεβαιώνει – αλλά ούτε και διαψεύδει – τις αναφορές ταϊβανέζικων μέσων ενημέρωσης ότι «κλείδωσε» η άφιξή της στην Ταϊπέι την Τρίτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν υποστήριξε σήμερα πως δεν γνωρίζει τις προθέσεις της Πελόζι -- η οποία πραγματοποιεί περιοδεία στην Ασία -- τονίζοντας πως τυχόν πρωτοβουλία της να επισκεφθεί την Ταϊβάν αποτελεί εξ ολοκλήρου «προσωπική της απόφαση».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε όμως πως η Ουάσινγκτον περιμένει από το Πεκίνο να αντιδράσει με υπευθυνότητα και να μην εμπλακεί σε ενέργειες που θα κλιμακώσουν την ένταση εάν τελικά η Νάνσι Πελόζι επισκεφθεί την Ταϊβάν.

«Άγνοια» για το εάν η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων επισκεφθεί την Ταϊβάν, δήλωσε και ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για θέματα Εθνικής Ασφαλείας Τζον Κέρμπι. «Δεν θα τσιμπήσουμε το δόλωμα, ούτε θα εκφοβιστούμε», υποστήριξε και συμπλήρωσε πως δεν έχει αλλάξει τίποτα στην αμερικανική πολιτική για την Ταϊβάν.

Οι πληροφορίες για την πρόθεση της Πελόζι να επισκεφθεί το νησί έχουν προκαλέσει την οργή της Κίνας, που το θεωρεί δικό της έδαφος και έχει διαμηνύσει πως δεν θα διστάσει ακόμη και να το καταλάβει δια της βίας προκειμένου να το θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό της. Οι περίπου 23 εκατομμύρια κάτοικοι της Ταϊβάν ζουν επί χρόνια με την πιθανότητα μιας κινεζικής εισβολής, αλλά η απειλή αυτή έχει αυξηθεί επί της προεδρίας του Σι Τζινπίνγκ.

Οι ΗΠΑ διατηρούν μια πολιτική «στρατηγικής ασάφειας» για το αν θα επενέβαιναν στρατιωτικά σε περίπτωση κινεζικής εισβολής. Παρότι στο διπλωματικό επίπεδο δεν αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, στηρίζουν τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της Ταϊβάν και αντιτίθενται σε οποιαδήποτε βίαιη αλλαγή καθεστώτος του αυτοδιοικούμενου νησιού.

Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Κίνας είχαν την προηγούμενη εβδομάδα τηλεφωνική επικοινωνία σε υψηλούς τόνους, κατά την οποία κυριάρχησαν οι διαφωνίες σχετικά με την Ταϊβάν, με τον Σι Τζινπίνγκ να προειδοποιεί τον Τζο Μπάιντεν να «μην παίζει με την φωτιά».

Τα σενάρια για ενδεχόμενη επίσκεψη της Πελόζι στην Ταϊπέι έχουν συμπέσει με μια αύξηση της κινεζικής στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή, γεγονός που υπογραμμίζει πόσο έκρυθμη είναι η κατάσταση.

