Πολύνεκρο τροχαίο στην Ακτή Ελεφαντοστού

Λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα βόρεια του Αμπιτζάν, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού.

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής Ισά Σακό είχε αναφέρει νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) πως ο απολογισμός του τροχαίου ήταν «17 νεκροί και δύο τραυματίες».

Μια ανάλογων διαστάσεων τραγωδία είχε σημειωθεί πέρυσι στα περίχωρα του Αμπιτζάν, όταν από τη σύγκρουση δύο λεωφορείων είχαν βρει τον θάνατο 25 άνθρωποι και άλλοι 31 είχαν τραυματιστεί.

Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά και τις περισσότερες φορές θανατηφόρα στην Ακτή Ελεφαντοστού, όπου το οδικό δίκτυο είναι σε κακή κατάσταση και πολλά οχήματα είναι κακοσυντηρημένα. Το AFP επισημαίνει ότι δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που είναι κάτοχοι αδειών που εξαγοράστηκαν από διεφθαρμένους ελεγκτές, χωρίς να έχουν πάει ποτέ σε σχολή για τα απαραίτητα μαθήματα οδήγησης.

Στην Ακτή Ελεφαντοστού σημειώνονται κάθε χρόνο περίπου 12.000 τροχαία, τα οποία αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου μεταξύ παιδιών και νέων ηλικίας 5-29 ετών, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Μεταφορών της αφρικανικής χώρας.

