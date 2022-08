Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα: Το Βρετανικό Μουσείο ζητά “σύμπραξη” με την Ελλάδα

Τι δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου σε συνέντευξή του στο περιοδικό Sunday Times.



Ο αναπληρωτής διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Τζόναθαν Ουίλιαμς, πρότεινε μια «σύμπραξη» με την Ελλάδα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, μέσα από την οποία θα μπορούσαν να επιστραφούν στην Αθήνα ύστερα από 200 και πλέον χρόνια.

Όπως αναφέρει ο Guardian, «τα γλυπτά, 17 αγάλματα και μέρος μιας ζωφόρου που κοσμούσαν τον ηλικίας 2.500 ετών ναό του Παρθενώνα στην Ακρόπολη, είχαν αφαιρεθεί από τον λόρδο Έλγιν στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν ήταν ο Βρετανός πρεσβευτής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έκτοτε αποτελούν αντικείμενο μακροχρόνιας διαμάχης σχετικά με το πού πρέπει να εμφανίζονται».

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Sunday Times, ο Τζόναθαν Ουίλιαμς δήλωσε ότι το Βρετανικό Μουσείο θέλει να «αλλάξει το κλίμα της συζήτησης» σχετικά με τα Γλυπτά.

«Αυτό που ζητάμε είναι μια ενεργή “σύμπραξη” για τον Παρθενώνα με τους φίλους και συναδέλφους μας στην Ελλάδα. Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει χώρος για μια πραγματικά δυναμική και θετική συζήτηση μέσα από την οποία μπορούν να βρεθούν νέοι τρόποι συνεργασίας», δήλωσε, όπως μεταδι.

Το Βρετανικό Μουσείο δεν έχει δεσμευτεί ότι θα παραδώσει τα γλυπτά πίσω, με τον Ουίλιαμς να υποστηρίζει ότι αποτελούν «απολύτως αναπόσπαστο μέρος» της συλλογής.

Ωστόσο, δήλωσε ότι «επιθυμούν να αλλάξουν το κλίμα του ντιμπέιτ», προσθέτοντας ότι όλες οι πλευρές θα πρέπει «να βρουν έναν τρόπο να προχωρήσουν σε μια πολιτιστική ανταλλαγή ενός επιπέδου και δυναμισμού που δεν έχει υπάρξει ως τώρα».



Επιπλέον, πρόσθεσε ότι: «Υπάρχουν πολλά υπέροχα πράγματα που θα ήταν χαρά μας να δανειστούμε και να δανείσουμε. Αυτό είναι που κάνουμε».



Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις, τονίζοντας ωστόσο ότι: «Τα μικρά βήματα δεν είναι αρκετά. Θέλουμε μεγάλα βήματα».



Ο διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, Νικόλαος Σταμπολίδης, είπε πως θα μπορούσε να υπάρξει μια «βάση για εποικοδομητικές συνομιλίες» με την προσφορά για μια «θετική σύμπραξη» σε ό,τι αφορά τα Γλυπτά. Πρόσθεσε μάλιστα ότι: «Στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε, η επιστροφή τους θα ήταν μια ιστορική πράξη. Θα ήταν σαν οι Βρετανοί να αποκαθιστούν την ίδια τη δημοκρατία».

