Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ να γίνει το ο ισχυρός πόλος απέναντι στην δεξιά και την συντήρηση

Από τα Χανιά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στο ζήτημα παρακολούθησης του τηλεφώνου του,



Την θέση του ότι το ζήτημα παρακολούθησης του τηλεφώνου του, δεν είναι προσωπικό, αλλά αφορά στην εύρυθμη λειτουργία και διαφάνεια της δημοκρατίας, επανέλαβε από τον Βατόλακκο Χανίων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Στην πρώτη ανοιχτή πολιτική του ομιλία στην Κρήτη, μετά την εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να υποβαθμίσει το θέμα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ αναρωτήθηκε τι θα γινόταν αν αυτό που βρέθηκε στο κινητό του είχε βρεθεί στο κινητό του Μητσοτάκη, όταν ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας ή αν είχε βρεθεί σήμερα στο κινητό του Τσίπρα με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη.

Στην ομιλία του ο κ Ανδρουλάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους αγώνες των κρητικών και της Κρήτης, συνδυάζοντας τους και με τους αγώνες της δημοκρατικής παράταξης για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη.

Παράλληλα τόνισε ότι στόχος του είναι να γίνει το ΠΑΣΟΚ και η δημοκρατική παράταξη ο ισχυρός πόλος απέναντι στην δεξιά και την συντήρηση στην Ελλάδα.

«Είναι η μόνη προοπτική για να φύγει ο Μητσοτάκης από την εξουσία. Είναι η μόνη προοπτική για να υπάρχει ένας πόλος ισχυρός, δημοκρατικός, με πρόγραμμα που να απαντήσει στην ελίτ. Όχι με λαϊκισμούς, αλλά με ευθύνη, με λύσεις καθημερινές με κοινωνική δικαιοσύνη που θα αγκαλιάσει τις αγωνίες των ευάλωτων Ελλήνων και της μεσαίας τάξης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως ακόμα τόνισε χρέος του κόμματος του είναι να δώσει μια νέα προοπτική με μία νέα πορεία όπως είπε και νέο πολιτικό ήθος.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Τσίπρα υποστηρίζοντας ότι έκαναν την χώρα ελεγχόμενη από το φυσικό αέριο, καταθέτοντας παράλληλα τις θέσεις του κόμματος του για την δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων για πράσινη ανάπτυξη και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ τόνισε την ανάγκη για την επιβολή πλαφόν στη λιανική των καυσίμων, την άμεση επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε αγρότες και κτηνοτρόφους και την μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.

Τόνισε, ακόμα, ότι θα πρέπει να υπάρξει νέο ΕΚΑΣ για τους συνταξιούχους και να ενισχυθεί η προσπάθεια για την δημιουργία κοινωνικής κατοικίας στη χώρα.

Απο τα Χανιά ο κ Ανδρουλάκης ζήτησε την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας υγείας κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι θέλει να ενισχύσει τον ιδιωτικό χώρο της υγείας. Όπως ειπε, «ο κ Μητσοτάκης δεν πιστεύει στη δημόσια υγεία, δεν πιστεύει στο ΕΣΥ».

Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα τόνισε ότι το κόμμα του θέλει την γείτονα χώρα με σταθερότητα και προοπτική, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτονικών χωρών σε συνθήκες καλής γειτονίας , ενώ χαρακτήρισε λάθος την πολιτική του κατευνασμού.

Στην ομιλία του ο κ Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ με τις πράξεις του απέδειξε πώς θωρακίζει τα εθνικά συμφέροντα τονίζοντας οτι, «πρέπει να ειναι προτεραιότητα να μπεί εμπάργκο όπλων στην Τουρκία. Όποιος πουλάει έστω και ενα όπλο στην Τουρκία, είτε από την Αμερική, είτε από την Ευρώπη χαϊδεύει τον Ερντογάν και υπονομεύει την σταθερότητα στην νοτιονατολική Μεσόγειο και αυτό πρέπει να είναι σταθερή θέση όλων των κομμάτων χωρίς μισόλογα».

Παράλληλα επεσήμανε ότι θα πρέπει να υπάρξει ενα στρατηγικό σχέδιο για την περιοχή των Βαλκανίων.

