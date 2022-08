Κόσμος

Αλ Κάιντα: Ο ηγέτης της σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ανακοίνωση για τον θάνατο του Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, έκανε ο Μπάιντεν σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.

Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι ο ηγέτης της Αλ Κάιντα, ο Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, σκοτώθηκε το Σάββατο, κρίνοντας ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν τον επικεφαλής της Αλ Κάιντα νωρίτερα φέτος και ότι διεξήχθη αεροπορικό πλήγμα στην Καμπούλ.

Σύμφωνα με τον κ. Μπάιντεν, στο αεροπορικό πλήγμα —νωρίτερα ανακοινώθηκε από στελέχη της κυβέρνησής του ότι έγινε με UAV της CIA— δεν έχασε τη ζωή του κανένα μέλος της οικογένειας του επικεφαλής της Αλ Κάιντα.

Ο αρχηγός του κράτους διεμήνυσε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει το Αφγανιστάν να γίνει ποτέ ξανά ασφαλές καταφύγιο για τρομοκράτες.

Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε σε δημοσιογράφους ότι η επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα να εξοντωθεί ο ηγέτης της Αλ Κάιντα έγινε από αέρος και χωρίς να υπάρχει καμιά αμερικανική παρουσία στο πεδίο. Ενώ χαρακτήρισε την παρουσία του Αϊμάν αλ Ζαουάχρι στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν «ξεκάθαρη παραβίαση» των συμφωνιών που είχε υπογράψει οι Ταλιμπάν με τις ΗΠΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Ζέστη και ενίσχυση των ανέμων την Τρίτη

Περιστέρι: Θρίλερ με τον θάνατο νεαρής γυναίκας

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 167 σημεία