Κόσμος

Ταϊβάν: Ένταση με την Κίνα λόγω της επικείμενης επίσκεψης Πελόζι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μυστήριο με την επίσκεψη της Πρόεδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας της Κίνας πέταξαν κοντά στο νησί της Ταϊβάν.

Αρκετά μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας της Κίνας πέταξαν κοντά στη νοητή γραμμή στο μέσον του στενού της Ταϊβάν, δήλωσε πηγή ενημερωμένη σχετικά στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, καθώς —σύμφωνα με έτερη πηγή— η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, η Νάνσι Πελόζι, αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα την Ταϊπέι.

Σύμφωνα με την πρώτη πηγή, κινεζικά πολεμικά πλοία βρίσκονται κοντά στην άτυπη ουδέτερη ζώνη στο στενό από χθες Δευτέρα. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν έχει αναπτύξει στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή για να επιτηρούν την κατάσταση, πρόσθεσε η πηγή αυτή.

Δεν ήταν διαθέσιμος κάποιος εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ταϊβάν για σχόλια.

Παρά τις επανειλημμένες κινεζικές προειδοποιήσεις εναντίον της επίσκεψης, η κυρία Πελόζι αναμένεται να φθάσει στη νήσο εντός της ημέρας, ενώ η Ουάσιγκτον διαμηνύει πως δεν πρόκειται να εκφοβιστεί από τις απειλές χρήσης στρατιωτικής βίας από πλευράς Πεκίνου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Liberty Times της Ταϊβάν, η κυρία Πελόζι αναμένεται στη νήσο, επικεφαλής αμερικανικής αντιπροσωπείας, στις 22:20 (τοπική ώρα· 17:20 ώρα Ελλάδας). Το δημοσίευμα δεν κατονομάζει τις πηγές της εφημερίδας.

Το επίσημο πρόγραμμα της ασιατικής περιοδείας της Δημοκρατικής προέδρου της αμερικανικής κάτω Βουλής κάνει λόγο για επισκέψεις της στη Μαλαισία, στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, χωρίς να αναφέρει τίποτε ρητώς για σταθμό της στην Ταϊβάν. Το ΥΠΕΞ στην Ταϊπέι δεν είχε κανένα σχόλιο να κάνει για την πιθανή επίσκεψη. Ο Λευκός Οίκος, που δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε το ταξίδι, επισήμανε πως η κυρία Πελόζι είχε «δικαίωμα» να επισκεφθεί τη νήσο.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Ζέστη και ενίσχυση των ανέμων την Τρίτη

Αλ Κάιντα: Ο ηγέτης της σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ

Περιστέρι: Θρίλερ με τον θάνατο νεαρής γυναίκας