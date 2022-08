Κοινωνία

Παγκράτι: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα

Το θύμα εντοπίστηκε στην κρεβατοκάμαρα από πυροσβέστες που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άντρας περίπου 60 ετών, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Φρύνης και Φιλολάου στο Παγκράτι.

Ο άντρας εντοπίστηκε μέσα στην κρεβατοκάμαρα από πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Συγκεκριμένα στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

