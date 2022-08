Κόσμος

Πακιστάν: Αγνοείται ελικόπτερο του Στρατού

Ελικόπτερο των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων με έξι επιβαίνοντες αγνοείται. Συμμετείχε σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ελικόπτερο των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων στο οποίο επέβαιναν έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους τουλάχιστον ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός, αγνοείται από χθες Δευτέρα, όταν απογειώθηκε για να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο στρατός.

«Ελικόπτερο του πακιστανικού στρατού που συμμετείχε στις επιχειρήσεις διάσωσης» πλημμυροπαθών «στη Λασμπέλα, στην (επαρχία) Μπαλουτσιστάν, έχασε την επαφή» με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, ανέφερε το γενικό επιτελείο σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται πως ανάμεσα στους επιβάτες είναι ο «διοικητής του 12ου σώματος στρατού που επέβλεπε τις επιχειρήσεις διάσωσης» μετά τις πλημμύρες στην Μπαλουτσιστάν. Οι συνθήκες υπό τις οποίες χάθηκε το αεροσκάφος δεν διευκρινίστηκαν.

Ο αξιωματικός, ο υποστράτηγος Σαρφράζ Αλί, είναι ο πιο υψηλόβαθμος στην περιοχή και από τους σημαντικότερους στην ιεραρχία των πακιστανικών ένοπλων δυνάμεων.

«Η αστυνομία, ο στρατός και οι τοπικές υπηρεσίες διάσωσης αναζητούν» το ελικόπτερο, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της αστυνομίας στην περιοχή.

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ, ο οποίος επισκέφθηκε την επαρχία χθες Δευτέρα για να επιβλέψει τις επιχειρήσεις διάσωσης, χαρακτήρισε «πολύ ανησυχητική» την εξαφάνιση του αεροσκάφους, σημειώνοντας μέσω Twitter πως ο ίδιος και «όλο το έθνος» προσεύχονται να «επιστρέψουν αυτά τα παιδιά της χώρας που πήγαν να βοηθήσουν τα θύματα των πλημμυρών».

Ο στρατός παραμένει ο ισχυρότερος θεσμός του Πακιστάν και οι πολιτικές αρχές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα δικά του μέσα όταν πλήττουν τη χώρα φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες ή σεισμοί.

Οι πλημμύρες που οφείλονται στον μουσώνα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 478 ανθρώπους από τα μέσα Ιουνίου στο Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 136 στην Μπαλουτσιστάν.

