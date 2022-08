Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βασιλακόπουλος: Είμαστε στην κορυφή του επιδημικού κύματος

Τι είπε για το επικαιροποιημένο εμβόλιο που αναμένεται το φθινόπωρο, αλλά και ποιοι πρέπει να ανησυχούν για την ευλογιά των πιθήκων.

«Είμαστε στην κορυφή αυτού του επιδημικού κύματος. Από τις επόμενες εβδομάδες θα αρχίσει μια βραδεία αποκλιμάκωση» στα κρούσματα του κορονοϊού δήλωσε ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Σχολιάζοντας την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα τον Ιούλιο αποκάλυψε ότι φτάσαμε να έχουμε τετρακόσιες εισαγωγές στα νοσοκομεία, οι οποίες είναι πολλές για καλοκαίρι.

«Έχουμε δυστυχώς πολλούς θανάτους ανθρώπων μεγάλης ηλικίας, με υποκείμενα νοσήματα, εν πολλοίς ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι με τις αναμνηστικές δόσεις» είπε στην ΕΡΤ ο κ. Βασιλακόπουλος.

Μετά από δυόμιση χρόνια πανδημίας, όπως δήλωσε, «ο κορονοϊός δεν έφυγε δυστυχώς, παρά τον παγκόσμιο ενθουσιασμό στα τέλη της άνοιξης ότι τελειώσαμε. Ο ιός εξελίσσεται. Θα μάθουμε να ζούμε για κάποιο διάστημα με τον ιό».

Μιλώντας για τι πρέπει να αναμένουμε όταν ανοίξουν τα σχολεία και όλοι κλειστούν στα σπίτια τους ο καθηγητής Πνευμονολογίας εστίασε στο γεγονός ότι το κλίμα στην Ελλάδα μας ευνοεί σε σχέση με άλλες χώρες.

«Η ελπίδα μέχρι τότε είναι ότι θα έχουν υπάρξει τα επικαιροποιημένα εμβόλια. Αν τώρα όσοι είναι πάνω από 50 ετών κάνουν την αναμνηστική τρίτη ή τέταρτη δόση το φθινόπωρο θα μας βρει πολύ πιο θωρακισμένους», συμπλήρωσε.

Σχετικά με τα επικαιροποποιημένα εμβόλια ο κ. Βασιλακόπουλος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι θα είναι μισό καινούργιο, μισό παλιό. Ο ίδιος καυτηρίασε το γεγονός ότι ο κόσμος προτιμά να εκθέτει τον εαυτό τους σε κίνδυνο ενώ δείχνει να μην προβληματίζεται για τους 35 – 40 νεκρούς από τον ιό που έχουμε στη χώρα μας καθημερινά.

Όσον αφορά για το πρωτόκολλο που ισχύει για όσους έχουν νοσήσει ο ίδιος είπε ότι ακόμα και όταν το διαγνωστικό τεστ για τον κορονοϊό βγαίνει αρνητικό, δε σημαίνει ότι ο ιός δεν είναι μέσα μας και η πιθανότητα να κολλήσουμε κάποιον άλλο είναι μικρότερη.

O κ. Βασιλακόπουλος αναφέρθηκε επίσης και στην ευλογιά των πιθήκων για την οποία υπάρχει εμβόλιο, λέγοντας ότι λόγω του συγκεκριμένου τρόπου μετάδοσης, το μέσο άνθρωπο που έχει μια πιο συγκρατημένη σεξουαλική ζωή δεν τον απασχολεί η μεταδοτική αυτή νόσος.

Πηγή: ertnews.gr

