Παράξενα

Βέροια: Συνελήφθη ο οδηγός της νταλίκας που έπεσε ακυβέρνητη πάνω σε βενζινάδικο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το όχημα κινούμενο ανεξέλεγκτα παρέσυρε αντλίες καυσίμων και προκλήθηκε φωτιά για την κατάσβεση της οποίας κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική.

Τον 70χρονο οδηγό της νταλίκας, η οποία ευθύνεται για τη φωτιά που προκλήθηκε σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Βέροια, συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές της πόλης.

Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα, όταν το βαρύ όχημα έμεινε ακυβέρνητο -πιθανότατα επειδή λύθηκε το χειρόφρενο κατά τη στάθμευσή του από τον οδηγό- με αποτέλεσμα να κυλήσει προς το βενζινάδικο, παρασύροντας εκεί αντλίες καυσίμων.

Ευτυχώς, λόγω του ειδικού συστήματος ασφαλείας, η φωτιά δεν μεταδόθηκε στις δεξαμενές, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Πυροσβεστικά οχήματα κλήθηκαν στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή σβήνοντας τη φωτιά.

Σε βάρος του 70χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από την αστυνομία για εμπρησμό από αμέλεια και διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών, επίσης, από αμέλεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκράτι: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα

Αλ Κάιντα: Ο ηγέτης της σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ

Περιστέρι: Θρίλερ με τον θάνατο νεαρής γυναίκας