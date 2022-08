Οικονομία

Ουκρανία: Εν πλω το πρώτο φορτίο με δημητριακά μετά τη ρωσική εισβολή

Αναμένεται να φτάσε στην Κωνσταντινούπολη γύρω στα μεσάνυχτα. Γιατί έκλεισε το σύστημα αυτόματης ταυτοποίησης κι εξαφανίστηκε από τα ραντάρ.

Το πρώτο φορτίο ουκρανικών δημητριακών, που εξάγεται μετά τη ρωσική εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου, αναμένεται σήμερα «μετά τα μεσάνυχτα» στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Το φορτηγό πλοίο Razoni, με σημαία της Σιέρα Λεόνε, το οποίο αναχώρησε από την Οδησσό λίγο μετά τις 09:00 (ώρα Ελλάδας) χθες, Δευτέρα, με 26.000 τόνους αραβόσιτου και προορισμό το λιμάνι της Τρίπολης στο Λίβανο, είχε ανακοινωθεί αρχικά ότι επρόκειτο να φθάσει στην Κωνσταντινούπολη νωρίς σήμερα το απόγευμα.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο, αναμένεται πλέον να φθάσει στην Κωνσταντινούπολη «μετά τα μεσάνυχτα».

Το Razoni βρισκόταν τη νύχτα στα ανοιχτά των ρουμανικών ακτών, όμως αποσυνέδεσε το AIS, το σύστημα αυτόματης ταυτοποίησης που επιτρέπει να παρακολουθείται η πορεία του, γύρω στις 02:00 σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τα δεδομένα του ιστότοπου Marine Traffic.

Όταν ερωτήθηκε σχετικά, το υπουργείο Άμυνας δεν έκανε αμέσως γνωστούς τους λόγους για την κίνηση αυτή του πλοίου, η οποία του επιτρέπει να εξαφανιστεί από τα ραντάρ.

Εντούτοις μπορεί έτσι να διαφύγει από τα μέσα ενημέρωσης, που παραμονεύουν την άφιξή του στην είσοδο του Βοσπόρου.

Το φορτηγό έπλεε χθες, Δευτέρα, με πολύ μικρή ταχύτητα (7 κόμβους) στα ουκρανικά ύδατα εξαιτίας της ενδεχόμενης παρουσίας ναρκών, όμως στη συνέχεια αύξησε την ταχύτητά του, σύμφωνα με τον Marine Traffic.

Πρόκειται να επιθεωρηθεί από μια ομάδα του Κέντρου Κοινού Συντονισμού που επιβλέπει τις εξαγωγές ουκρανικών δημητριακών και φροντίζει για την αυστηρή εφαρμογή της συμφωνίας που υπογράφηκε στις 22 Ιουλίου ανάμεσα στη Ρωσία, την Ουκρανία, την Τουρκία και τον ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται από τις αρχές, «το πλοίο δεν θα εισέλθει σε λιμάνι της Κωνσταντινούπολης, οι επιθεωρήσεις θα πραγματοποιηθούν στη θάλασσα, στο σημείο που θα αγκυροβολήσει» στην είσοδο του Βοσπόρου στη Μαύρη Θάλασσα.

Τα μέσα ενημέρωσης έχουν προειδοποιηθεί να παραμείνουν σε απόσταση: «Δεν θα δοθεί άδεια στα σκάφη να πλησιάσουν το πλοίο. Η Διοίκηση της Ακτοφυλακής θα λάβει σχετικά τα απαραίτητα μέτρα», προειδοποίησε το υπουργείο Άμυνας.

