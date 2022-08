Κοινωνία

Χτύπησε έγκυο για να τη ληστέψει και απέβαλε

Δεν δίστασε να χτυπήσει και τον 6χρονο γιό της που προσπάθησε να τη βοηθήσει.

Χειροπέδες σε 4 διακινητές αλλοδαπών πέρασαν το πρωί της Δευτέρας αστυνομικοί Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς.

Πρόκειται για τρεις Πακιστανούς ηλικίας 30, 22 και 21 ετών και έναν 21χρονο από τη Συρία.

Ο 30χρονος από το Πακιστάν συνελήφθη επιπλέον για τα αδικήματα της ληστείας, της σωματικής βλάβης και της διακοπής κύησης σε βάρος αλλοδαπής γυναίκας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το απόγευμα προς το βράδυ της 31ης Ιουλίου 2022 σε περιοχή του Κιλκίς, οι τέσσερις διακινητές μετέφεραν 30χρονη εγκυμονούσα γυναίκα μαζί με τον 31χρονο σύζυγό της, αμφότεροι από τον Λίβανο, και τα πέντε ανήλικα παιδιά τους, καθώς και ένα ακόμη συγγενικό τους πρόσωπο, με σκοπό τη μη νόμιμη έξοδό τους από τη χώρα.

Λίγο πριν περάσουν τα σύνορα, ο 30χρονος, επιτέθηκε και τραυμάτισε με σωματική βία την εγκυμονούσα γυναίκα, αφαιρώντας της χρηματικό ποσό 2.000 ευρώ. Επίσης τραυμάτισε το 6χρονο παιδί της που επιχείρησε να τη βοηθήσει.

Η μητέρα και ο γιος της μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε η διακοπή της εγκυμοσύνης της.

Μετά από συντονισμένες έρευνες και αναζητήσεις, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας και αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας, εντοπίσθηκαν οι αλλοδαποί και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 κινητά τηλέφωνα, χρηματικό ποσό 250 ευρώ και μικροποσότητα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Πηγή: thestival.gr