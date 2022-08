Πολιτική

Μητσοτάκης: Καλύτερη κι από το 2019 η φετινή τουριστική περίοδος

Εξαιρετικά αισιόδοξα νέα για τον Τουρισμό, από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επισκέπτεται την Κεφαλονιά.

Μήνυμα για τις θετικές επιδόσεις της χώρας στον τουρισμό έστειλε από την Κεφαλονιά, την οποία επισκέπτεται σήμερα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού σε δηλώσεις του, λίγο μετά την άφιξή του στο νησί, τόνισε πως: «πληροφορήθηκα ήδη ότι σήμερα έχουμε ξεπεράσει πια τον αριθμό των αφίξεων στα αεροδρόμια της fraport σε σύγκριση με το 2019. Οπότε βαίνουμε προς μια τουριστική περίοδο η οποία θα είναι καλύτερη και από αυτή που είχαμε το 2019».

Ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε το Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς όπου μιλώντας με εργαζομένους τους είπε: «Ήθελα να έρθω εδώ για να διαπιστώσω ο ίδιος τις αδυναμίες, γιατί υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα ελλείψεις. Θέλω να ευχαριστήσω, στο δικό σας πρόσωπο, όλους τους εργαζόμενους για το μεγάλο βάρος το οποίο σηκώσατε και κατά την διάρκεια της πανδημίας αλλά και για ένα νοσοκομείο περιφερειακό σε μια περιοχή που έχει μεγάλη τουριστική κίνηση», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το προσωπικό το οποίο θα έρθει στο νοσοκομείο, για τη λειτουργία -επιτέλους- της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, για την αναμόρφωση του τμήματος επειγόντων περιστατικών, για την ψυχιατρική, καλά κάνετε και το επισημαίνετε, διότι τα περιστατικά αυτά χρήζουν μιας ιδιαίτερης μεταχείρισης» συνέχισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε.

«Και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αναμορφώσουμε και το ίδιο το παλιό κτίριο. Υπάρχει μια μελέτη να ενταχθεί στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι το καλύτερο παράδειγμα πως οι πόροι αυτοί διατίθενται τελικά για υποδομές που είναι προς όφελος όλων των ασθενών, αλλά πρωτίστως και των εργαζομένων».

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε σύσκεψη στα γραφεία της αντιπεριφέρειας με τους δημάρχους της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης.

