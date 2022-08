Κοινωνία

Σταύρος Ψυχάρης: το "αντίο" του πολιτικού κόσμου

Πότε θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του εκδότη. Συλλυπητήρια μηνύματα από τον πολιτικό κόσμο και την ΕΣΗΕΑ για τη μεγάλη αυτή απώλεια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του Σταύρου Ψυχάρη, τα παιδιά και την σύζυγό του και δημοσιογράφο Χριστίνα Τσούτσουρα, καθώς και τους οικείος του, ενημερώνει ότι η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη, 4 Αυγούστου στις 11.00 π.μ. στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Επιπλέον, παραθέτει βιογραφικό σημείωμα του εκδότη, που πέθανε νωρίτερα σήμερα, σε ηλικία 77 ετών.

Σταύρος Ψυχάρης: «Για δεκαετίες ο κινητήριος μοχλός του μεγαλύτερου δημοσιογραφικού οργανισμού της χώρας»

Ο Σταύρος Ψυχάρης γεννήθηκε στον Τύρναβο το 1945.Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1964 στην εφημερίδα «Δημοκρατική Αλλαγή». Εργάστηκε, επίσης, στον «Νέο Ανένδοτο» και το 1968 πήγε στο «Έθνος», ως συντάκτης ύλης και στη συνέχεια ως πολιτικός συντάκτης.

Το 1972 ξεκίνησε να εργάζεται στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη ενώ αργότερα ανέλαβε διευθυντικές θέσεις στον Οργανισμό. Από το φθινόπωρο του 1983 ήταν διευθυντής της εφημερίδας «Το Βήμα».

Το 1996 διορίστηκε Διοικητής του Αγίου Όρους θέση που διατήρησε μέχρι το 2001. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου ανέλαβε καθήκοντα γενικού διευθυντή και από τον Σεπτέμβριο του 2003 του διευθύνοντος συμβούλου και αντιπροέδρου του Ομίλου, που συμμετείχε στο διοικητικό συμβούλιο των εκδοτικών εταιρειών του ομίλου ΔΟΛ.

Ήταν πρόεδρος του Ιδρύματος Λαμπράκη (παλαιότερα Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη), θέση που ανέλαβε μετά τον θάνατο του ιδρυτή του ιδρύματος Χρήστου Λαμπράκη το 2009, ενώ εκλέχθηκε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, αναλαμβάνοντας ο ίδιος, εκτός από την έκδοση του Βήματος και την έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα».

Επίσης, είχε διατελέσει Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Ι.Η.Ε.Α.).

Τιμήθηκε στις 20 Ιουνίου 2010 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως για την προσφορά του κατά την περίοδο που διετέλεσε Διοικητής του Αγίου Όρους με το οφίκιο του Μεγάλου Νοταρίου του Οικουμενικού Θρόνου.

Ο Σταύρος Ψυχάρης διέγραψε μία μοναδική διαδρομή στην ελληνική δημοσιογραφία. Άνθρωπος με έντονη προσωπικότητα, δυναμισμό και γνώσεις, υπήρξε για δεκαετίες ο κινητήριος μοχλός του μεγαλύτερου δημοσιογραφικού οργανισμού της χώρας ενώ παράλληλα με την αρθρογραφία του επηρέαζε την πολιτική ζωή του τόπου.

Συλλυπητήριο μήνυμα από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου

«Ο Σταύρος Ψυχάρης υπηρέτησε τον ελληνικό Τύπο επί δεκαετίες, από θέσεις ευθύνης μάλιστα», αναφέρει σε δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου για την απώλεια του Στ. Ψυχάρη.

Και επισημαίνει: «Σημαντική υπήρξε η προσφορά του και στο χώρο της Ορθοδοξίας. Αιωνία η μνήμη του».

Τσίπρας: Ο Σταύρος Ψυχάρης άφησε τη σφραγίδα του στη δημόσια σφαίρα τις τελευταίες δεκαετίες

«Ο εκδότης και δημοσιογράφος Σταύρος Ψυχάρης υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτικού γίγνεσθαι και άφησε τη σφραγίδα του στη δημόσια σφαίρα τις τελευταίες δεκαετίες», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτησή του στο Facebook για τον θάνατο του Σταύρου Ψυχάρη.

Ο κ. Τσίπρας προσθέτει ότι «το μέγεθος των διαφορών μας δεν μειώνει σε καμία περίπτωση την απώλεια», ενώ εκφράζει συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του εκλιπόντος.

Συλλυπητήρια του ΚΚΕ στην οικογένεια του Σ. Ψυχάρη

«Για τον θάνατο του δημοσιογράφου και εκδότη Σταύρου Ψυχάρη, το ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος.

