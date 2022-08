Πολιτική

Δένδιας: ο αναθεωρητισμός οδηγεί την ανθρωπότητα σε περιπέτειες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο των εργασιών της 55ης Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της ASEAN.

Το θέμα του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS) έθεσε, εκτός από το πλαίσιο των διμερών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη σειρά των συναντήσεων που είχε σήμερα με ομολόγους του στο περιθώριο των εργασιών της 55ης Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της ASEAN (Ένωση των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας), η οποία διεξάγεται στην Καμπότζη. «Δηλαδή της ανάγκης να υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εξασφαλίζεται τόσο η ελεύθερη ναυσιπλοΐα όσο και η ασφάλεια και συνεργασία στο θαλάσσιο περιβάλλον» όπως τόνισε ο Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του κατά τη συμμετοχή του στις εργασίες της Συνόδου.

Επίσης, διαπίστωσε ότι το σύνολο των χωρών με τις οποίες συζήτησε σήμερα είχαν πολύ θετική ανταπόκριση στη συγκεκριμένη τοποθέτηση. «Γενικά, φαίνεται ότι στο πλαίσιο που σήμερα υπάρχει και κατ' ακολουθίαν της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η διεθνής κοινότητα καταλαβαίνει όλο και περισσότερο ότι ο αναθεωρητισμός, η αμφισβήτηση των συνόρων και η μη συνυπογραφή των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας οδηγεί την ανθρωπότητα σε περιπέτειες και ότι πρέπει να έχουμε μια στάση σταθερή, μια στάση που εξασφαλίζει πρόοδο, σταθερότητα και ευημερία» υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο της Σύνοδο, υπέγραψε τη Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας της Ελλάδας με το ASEAN.

Σε ό,τι αφορά τις επαφές του, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε σήμερα με τον δεύτερο υπουργό Εξωτερικών του Μπρουνέι, με τον υπουργό Εξωτερικών της Σιγκαπούρης, με τον οικοδεσπότη και υπουργό Εξωτερικών της Καμπότζης και με τον γενικό γραμματέα του ASEAN, ενώ αύριο θα έχει άλλες τέσσερις διμερείς συναντήσεις, με τους υπουργούς Εξωτερικών του Κατάρ, της Κίνας, της Ταϊλάνδης και της Ινδονησίας.

Αναλυτικότερα, στη συνάντηση με τον δεύτερο υπουργό Εξωτερικών του Μπρουνέι Εριγουάν Γιουσόφ (Erywan Yusof), συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, οι επενδύσεις, η κοινή προσήλωση στην UNCLOS, η συνεργασία στον ΟΗΕ, καθώς και οι εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Ασία και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του Ν. Δένδια στο Twitter.

Αργότερα, οι συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών της Σιγκαπούρης, Βιβιάν Μπαλακρίσναν (Vivian Balakrishnan), επικεντρώθηκαν στη συνεργασία των δύο χωρών και σε διεθνείς οργανισμούς, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, την Ουκρανία και την UNCLOS ως μοναδική αρχή επίλυσης ζητημάτων θαλασσίων ζωνών παγκοσμίως.

Κατόπιν, κατά τη συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του οργανισμού ASEAN Λιμ Γιοκ Χόι (Lim Jock Hoi), ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσχώρηση της Ελλάδας στη Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ασίας. Στο επίκεντρο βρέθηκε ακόμα η προώθηση συνεργασίας στη ναυτιλία, τον πολιτισμό, την οικονομία και τις σχέσεις ΕΕ-ASEAN.

Επιπλέον, ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον ομόλογό του της Καμπότζης Πρακ Σοκχόν (Prak Sokhonn), τον οποίο συνεχάρη για την προεδρία ASEAN. Επίσης, συζήτησαν για τη διμερή συνεργασία και σε διεθνείς οργανισμούς και για τις εξελίξεις στη Μιανμάρ. Οι απόψεις μεταξύ Ελλάδας και Καμπότζης σε θέματα Διεθνούς Δικαίου ταυτίζονται σε πολλά ζητήματα, υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκράτι: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα

Αλ Κάιντα: Ο ηγέτης της σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ

Περιστέρι: Θρίλερ με τον θάνατο νεαρής γυναίκας