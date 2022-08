Πολιτική

Κυπριακό - Ακάρ: Αδιάλλακτοι οι Έλληνες, έχουν απορρίψει κάθε τουρκική πρόταση

Ο Ακάρ τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να εκπληρώνει το καθήκον της ως εγγυήτρια χώρα για το νησί της Κύπρου, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα.



Για αδιαλλαξία κατηγορεί ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ την ελληνική πλευρά στο Κυπριακό λέγοντας πως δεν έχει απαντήσει σε καμία από τις προτάσεις που έχει υποβάλλει η Τουρκία.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο Χουλουσί Ακάρ μίλησε στην εκδήλωση «Υποδοχή για την Ημέρα της Κοινωνικής Αντίστασης και των Ενόπλων Δυνάμεων της ΤΔΒΚ» για το Κυπριακό λέγοντας πως η Τουρκία θα συνεχίσει να εκπληρώνει το καθήκον της ως εγγυήτρια χώρα για το νησί της Κύπρου, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα.

«Η Κύπρος είναι εθνική μας υπόθεση, η Κύπρος είναι το εθνικό ζήτημα της Τουρκικής Δημοκρατίας. Και εδώ εμείς είμαστε ο εγγυητής. Οι άλλες εγγυήτριες χώρες ας κάνουν αυτό που σκέφτονται. Αλλά, ως κράτος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, ασκήσαμε τον εγγυητή μας ρόλο στην Κύπρο χωρίς καμία διακοπή μέχρι σήμερα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με την ίδια ευαισθησία. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να ζήσουν η Τουρκία και η Κύπρος εδώ άνετα, με ασφάλεια και ειρήνη», είπε ο Ακάρ.

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας πρόσθεσε ότι «σε όλες τις εργασίες που κάναμε μαζί με την ‘ΤΔΒΚ, όλες οι προτάσεις λύσης που έχουμε υποβάλει μέχρι στιγμής, πέρασαν περίπου 30-50 χρόνια, αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε καμία ανταπόκριση σε όλες αυτές τις προτάσεις. Οι Ε/Κ με την αδιάλλακτη στάση τους, κατέβαλαν την απαραίτητη προσπάθεια να αποτρέψουν όλες τις λύσεις».

Ακόμα, ο Ακάρ σημείωσε ότι «σύμφωνα με τις συμφωνίες εγγυήσεων, θα συνεχίσουμε να διατηρούμε την παρουσία μας στην Κύπρο. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για την ασφάλεια των Κυπρίων αδελφών μας εκεί και θα συνεχίσουμε να είμαστε πάντα δίπλα στους Τουρκοκύπριους».

