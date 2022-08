Οικονομία

Χατζηδάκης: Αιφνιδιαστική επίσκεψη στον ΕΦΚΑ Αμαρουσίου (εικόνες)

Απροειδοποίητη επίσκεψη του υπουργού Εργασίας στον ΕΦΚΑ Αμαρουσίου για να διαπιστώσει την εξυπηρέτηση που λαμβάνουν οι πολίτες. Το μήνυμά του στα social media.



Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης γνωστοποίησε ότι προχώρησε σε απροειδοποίητη επίσκεψη στον ΕΦΚΑ Αμαρουσίου για να διαπιστώσει την εξυπηρέτηση που λαμβάνουν οι πολίτες στις συναλλαγές τους με την υπηρεσία.

«Συνεχίζω να πηγαίνω απροειδοποίητα σε φορείς και υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας, ιδιαίτερα του ΕΦΚΑ» προσθέτοντας «με τις επισκέψεις αυτές, μπορώ και κάνω καλύτερα τη δουλειά μου. Σήμερα το πρωί πήγα στον ΕΦΚΑ Αμαρουσίου, μια νευραλγική διεύθυνση με πολλούς ασφαλισμένους» ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, «προφανώς ο ΕΦΚΑ Αμαρουσίου δεν έχει μεταβληθεί σε παράδεισο. Όμως, χάρη στις προσπάθειες της διοίκησης και των εκεί υπαλλήλων, οι ασφαλισμένοι που συνάντησα ήταν ευχαριστημένοι. Οι συντάξεις βγαίνουν πιο γρήγορα. Οι συμπολίτες μας που έχουν ζητήματα με επιδόματα (μητρότητας κ.τ.λ.) εξυπηρετούνται καλύτερα. Τα ηλεκτρονικά ραντεβού λειτουργούν πολύ καλά. Είναι και αυτό μια ικανοποίηση».

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας στην ανάρτησή του υπογράμμισε ότι «έχουμε όμως ακόμα μεγάλη ανηφόρα να ανέβουμε. Για να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα τόσο των ασφαλισμένων όσο και των υπαλλήλων. Στους υπαλλήλους που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους σε αντίξοες συνθήκες πρέπει να δώσουμε άμεσα -και θα το δώσουμε- το ειδικό επίδομα παραγωγικότητας όταν εκδίδουν παραπάνω συντάξεις. Και να ολοκληρώσουμε την προμήθεια 5.000 νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών που, μαζί με τους 3.000 που λειτουργούν τους τελευταίους μήνες, θα εκσυγχρονίσουν τον ΕΦΚΑ και θα αυξήσουν την παραγωγικότητα».

Σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι ο ΕΦΚΑ βρίσκεται «στην τελική ευθεία για την έκδοση των κύριων συντάξεων. Και από Σεπτέμβριο θα προχωρήσουμε με τα ψηφιακά ΚΕΠΑ που θα περιορίσουν πολύ την ταλαιπωρία, ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία, σε σχέση τον ΕΦΚΑ».

«Η πρόοδος είναι ορατή, αλλά δεν χωρεί κανένας εφησυχασμός» τόνισε ο υπουργός Εργασίας. Όπως σχολίασε, «ο νέος νόμος για τον ΕΦΚΑ έχει θέσει τις βάσεις για να εκσυγχρονιστεί ο Οργανισμός (με ταχύτερες προμήθειες, με γρηγορότερη εξέταση των καταγγελιών, με νέες προσλήψεις που δρομολογούνται και με διοικητικά στελέχη αυξημένων προσόντων για κρίσιμες θέσεις)».

«Απόφασή μου είναι με την ίδια αφοσίωση να συνεχίσω την προσπάθεια. Είναι σημαντικό να αλλάξουμε υπηρεσίες και φορείς που κάποιοι τους είχαν ξεγράψει στη συνείδησή τους. Συνεχίζουμε λοιπόν με επιμονή, με αποφασιστικότητα και με προσήλωση στον στόχο!» καταλήγει ο υπουργός.

