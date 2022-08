Αθλητικά

Conference League - πλέι οφ: Η κλήρωση για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη

Τι έβγαλε η κλήρωση στη Νιόν της Ελβετίας για τις τρεις ελληνικές ομάδες



Τη Ζρίνσκι από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη ή την Τόμπολ Κοστανάι από το Καζακστάν θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στα πλέι οφ του Conference League, εφόσον αποκλειστεί από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας. Οι πρωταθλητές Ελλάδας θα δώσουν εκτός έδρας το πρώτο παιχνίδι στις 18 Αυγούστου, ενώ θα υποδεχθούν την αντίπαλό τους στον αγώνα ρεβάνς στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 25/8.

Τη Σπαρτάκ Τρνάβα από τη Σλοβακία ή τη Ρακόβ Τσεστόχοβα από την Πολωνία θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στα πλέι οφ του Europa Conference League, εφόσον ξεπεράσει το «εμπόδιο» της Σλάβια Πράγας στον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας. Οι «πράσινοι» θα δώσουν εκτός έδρας το πρώτο ματς στις 18 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στις 25/8.

Με τη γαλλική Νις θα αναμετρηθεί ο Άρης στα πλέι οφ του Europa Conference League, εφόσον ξεπεράσει το «εμπόδιο» της Μακάμπι Τελ Αβίβ στον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας. Οι Θεσσαλονικείς θα δώσουν το πρώτο παιχνίδι στις 18 Αυγούστου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 25/8 στη Νίκαια.

Τα ζευγάρια που προέκυψαν έχουν ως εξής:

Μονοπάτι πρωταθλητών

Ηττημένος του Μάριμπορ (Σλοβενία)/Ελσίνκι (Φινλανδία) - Σαχτιόρ Σολιγκόρσκ (Λευκορωσία) ή Κλουζ (Ρουμανία)

RFS (Λετονία) ή Χιμπέρνιανς (Μάλτα) - Ηττημένος του Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία)/Ζυρίχη (Ελβετία)

Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) ή Λεχ Πόζναν (Πολωνία) - Ηττημένος του Μάλμε (Σουηδία)/Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο)

Ηττημένος του Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)/Σκούπι (Βόρεια Μακεδονία) - Μπαλκάνι (Κόσοβο) ή Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)

Ζρίνσκι (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) ή Τόμπολ Κοστανάι (Καζακστάν) - Ηττημένος του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)/Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)

Βασικό μονοπάτι

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) ή Σεντ Πάτρικς Αθλέτικ (Ιρλανδία) - Μπρόντμπι (Δανία) ή Βασιλεία (Ελβετία)

Βαντούζ (Λιχτενστάιν) ή Κόνιασπορ (Τουρκία) - Νέφτσι Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) ή Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)

Σπαρτάκ Τρνάβα (Σλοβακία) ή Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) - Σλάβια Πράγας (Τσεχία) ή ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

(ΕΛΛΑΔΑ) ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) ή Κιζιλχάρ Πετροπαβλόφσκ (Καζακστάν) - Σέπσι Σφάντου Γκεόργκε (Ρουμανία) ή Τζουργκάρντεν (Σουηδία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) ή ΑΡΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ) - Νις (Γαλλία)

(ΕΛΛΑΔΑ) - Νις (Γαλλία) Ζόρια Λουχάνσκ (Ουκρανία) ή Ουνιβεριτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) - Λουγκάνο (Ελβετία) ή Χάποελ Μπέερ Σεβά (Ισραήλ)

Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) ή Μπασακσεχίρ (Τουρκία) - Λίλεστρομ (Νορβηγία) ή Αντβέρπ (Βέλγιο)

Ντουναΐσκα Στρέντα (Σλοβακία) ή Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία) - Βίκινγκ (Νορβηγία) ή Σλίγκο Ρόβερς (Ιρλανδία)

Ηττημένος του ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)/Παρτιζάν (Σερβία) - Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) ή Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα)

Φιορεντίνα (Ιταλία) - Τβέντε (Ολλανδία) ή Τσουκαρίτσκι (Σερβία)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία) - Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) ή Γκιμαράες (Πορτογαλία)

Κολωνία (Γερμανία) - Φεχέρβαρ (Ουγγαρία) ή Πετροκούμπ Χιντσέστι (Μολδαβία)

Γουέστ Χαμ (Αγγλία) - Βίμποργκ (Δανία) ή B36 Τόρσαβν (Νησιά Φαρόε)

Κουόπιο (Φινλανδία) ή Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) - Πάιντε Λιναμέεσκοντ (Εσθονία) ή Άντερλεχτ (Βέλγιο)

Ηττημένος του Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)/Σλοβάτσκο (Τσεχία) - ΑΪΚ Στοκχόλμης (Σουηδία) ή Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)

Μόλντε (Νορβηγία) ή Κισβάρντα (Ουγγαρία) - Βολφσμπέργκερ (Αυστρία) ή Γκζίρα Γιουνάιτεντ (Μάλτα)

Νταντί Γιουνάιτεντ (Σκωτία) ή Αλκμάαρ (Ολλανδία) - Ρίγα (Λετονία) ή Ζιλ Βισέντε (Πορτογαλία)

Οι νικητές των πλέι οφ προκρίνονται στους ομίλους του Conference League, στους οποίους θα λάβουν μέρος και δέκα ομάδες που θα αποκλειστούν στα πλέι οφ του Europa League.

