Πολιτική

Καλίν: Η Τουρκία θα προστατεύσει τα δικαιώματα της στο Αιγαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αιχμές εναντίον της Ελλάδας συνάντησε την αντιπροσωπεία της αμερικανικής βουλής ο Ιμπαρχίμ Καλίν.

Η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει από την αποφασιστική της στάση να προστατεύσει τα συμφέροντά και νόμιμα δικαιώματα της στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε ο εκπρόσωπος της τουρκικής αντιπροσωπείας Ιμπραχίμ Καλίν αντιπροσωπεία της αμερικανικής βουλής που επισκέπτεται την Άγκυρα με επικεφαλής το μέλος της Τζέισον Κρόου.

Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο Ιμπραχίμ Καλίν υποστήριξε ότι η προσέγγιση της Τουρκίας στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο βασίζεται στην ειρήνη και τη σταθερότητα και θα συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο.

Ο Ιμπραχίμ Καλίν εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας για F-16 και εξέφρασε την προσδοκία του για παρόμοια προσέγγιση από το αμερικανικό Κογκρέσο.

Πάντως, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση ΤΡΤ τα βλέμματα είναι τώρα στραμμένα στις 15 Αυγούστου που θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση αμερικανικής και τουρκικής αντιπροσωπείας για τηντην αγορά και τον εκσυγχρονισμό του F-16 από τις ΗΠΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: “νταής” οδηγός χαστούκισε γυναίκα στη μέση του δρόμου

Περιστέρι: ασφυκτικός ο θάνατος της 17χρονης - τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Παγκράτι: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα