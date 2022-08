Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Η αποστολή για τον αγώνα με την Σλάβια Πράγας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τελευταίος «πονοκέφαλος» για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς «ακούει» στο όνομα του Μπαρτ Σένκεφελντ.



Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη (2/8) η εν Ελλάδι προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν με αντίπαλο τη Σλάβια Πράγας στην Τσεχία, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Europa Conference League.

Ο τελευταίος «πονοκέφαλος» για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς «ακούει» στο όνομα του Μπαρτ Σένκεφελντ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, δεν προπονήθηκε κι έμεινε εκτός αποστολής για το πρώτο ματς με τους Τσέχους.

Στον αντίποδα, οι Αϊτόρ, Παλάσιος, Χουάνκαρ και Ιωαννίδης που επίσης ταλαιπωρήθηκαν από ίωση την περασμένη εβδομάδα, προπονήθηκαν σε φουλ ένταση και «μπήκαν» κανονικά στην αποστολή που θα αναχωρήσει το πρωί της Τετάρτης (3/8, 09:50) με πτήση τσάρτερ για την Πράγα.

Το ίδιο ισχύει και για τον Σπόραρ, ο οποίος έδειξε πως βρίσκεται σε καλό επίπεδο από πλευράς αγωνιστικής ετοιμότητας και θα ακολουθήσει τους «πράσινους» στην Πράγα. Η σημερινή προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας κι ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις και στα τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Βέρμπιτς.

Μετά το τέλος της προπόνησης ανακοινώθηκε η αποστολή της ομάδας για την Πράγα. Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται οι Μπρινιόλι, Λοντίγκιν, Ξενόπουλος, Βαγιαννίδης, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Αλεξανδρόπουλος, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Καρλίτος, Γκάνεα, Σάντσες, Τσέριν, Κουρμπέλης, Αϊτόρ, Μάγκνουσον, Σιδεράς, Κώτσιρας, Σάρλια, Παλάσιος, Πούγγουρας, Κρυπαράκος, Σαρδέλης, Φρόκου, Ηλιάδης και Καμπετσής.

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες - Δυστύχημα σε ασανσέρ: ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 26χρονου

Κορονοϊός: Τα κρούσματα της εβδομάδας - Αύξηση θανάτων κατά 21%

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της ληστείας με κουζινομάχαιρο σε ψιλικατζίδικο (βίντεο)