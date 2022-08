Οικονομία

ΡΑΕ: Στην δημοσιότητα ονόματα εταιρειών που παραπλανούν καταναλωτές

«Καμπάνες» από ΡΑΕ σε προμηθευτές για παραπλανητικές διαφημίσεις τιμολογίων.



Παραπλανητικές διαφημίσεις από Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας σε σχέση με τις επιδοτήσεις των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγεί η Πολιτεία μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης εντόπισε η ΡΑΕ και προειδοποιεί ότι την Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022 θα δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα της αυτές τις περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, η Αρχή αναφέρει:

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω επιδότηση του ενεργειακού κόστους των καταναλωτών χρηματοδοτείται από πόρους του ΤΕΜ, δηλαδή από κρατικούς πόρους, και δεν συνιστά έκπτωση που παρέχεται από τους Προμηθευτές, στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής, όφειλε να είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε αναφορά, απεικόνιση ή συνυπολογισμός του ποσού εκ της εν λόγω κρατικής επιδότησης στα νέα τιμολόγια των Προμηθευτών πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια ως προερχόμενη από την Πολιτεία.

Ατυχώς, όμως, πολύ πρόσφατες διαφημιστικές και επικοινωνιακές τακτικές Παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας χαρακτηρίζονται από ασάφεια και ανακρίβεια ως προς τα ουσιώδη στοιχεία τής εμφανιζόμενης ως "μείωσης", "έκπτωσης" ή εναλλακτικής έκπτωσης" της Χρέωσης Προμήθειας, καθότι αποκρύπτουν το ότι αυτή χορηγείται οριζόντια και εξίσου σε όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως Προμηθευτή και αντιθέτως την παρουσιάζουν ως εμπορικό προνόμιο του συγκεκριμένου προμηθευτή. Σχετικώς επισημαίνεται ότι τέτοιες τακτικές είναι προδήλως παραπλανητικές, δεδομένου ότι δύνανται να δημιουργήσουν στους καταναλωτές ψευδείς εντυπώσεις περί της τιμολογιακής πολιτικής του Προμηθευτή. Πράγματι, η απόκρυψη του χαρακτήρα της μείωσης - έκπτωσης ή/και η στρεβλή ή επιλεκτική παρουσίασή της διαβρώνουν το δικαίωμα του καταναλωτή σε ελεύθερη επιλογή προμηθευτή και προϊόντος προμήθειας, κατόπιν ορθής και διαφανούς ενημέρωσής του. Επιπλέον, μέσω τέτοιου είδους παρελκυστικών τακτικών, ορισμένοι Προμηθευτές δύνανται να αποκομίζουν αθέμιτα πλεονεκτήματα, με αποτέλεσμα τη διατάραξη του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά λιανικής. Για τους ανωτέρω λόγους, οι καταχρηστικές αυτές πρακτικές παραβιάζουν κατάφορα το υφιστάμενο πλαίσιο».

Η ΡΑΕ δημοσιοποίησε εξάλλου σήμερα στην ιστοσελίδα της τον κατάλογο με τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας που ανακοίνωσαν προχθές οι προμηθευτές και ισχύουν για όλο τον Αύγουστο. Ο σχετικός πίνακας βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.rae.gr/wp-content/uploads/2022/08/Ανακοίνωση-ΡΑΕ_Τιμολόγια_Αυγούστου2022_καιΤιμολόγιο_Αναφοράς_Καθολική-Υπηρεσία_Τελικό.pdf.

