Κοινωνία

Πειραιάς: Πάνω από 17 κιλά κοκαΐνης σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε συνεργασία με τις Κυπριακές Αρχές και την Αστυνομία Βρετανικών Βάσεων πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη παράδοση και συνελήφθησαν δύο άτομα.



Περισσότερα από 17,5 κιλά κοκαϊνης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια συντονισμένης δράσης των ελληνικών και κυπριακών Αρχών, καθώς και της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι του Πειραιά, προερχόμενο από το Εκουαδόρ και με προορισμό την Κύπρο. Παράλληλα, συνελήφθησαν δύο άτομα που θα παραλάμβαναν την ποσότητα.

Σύμφωνα με το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, προηγήθηκαν έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία με το Γ' Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά, τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και το Τμήμα Όπλων και Ναρκωτικών του Σ.Δ.Ο.Ε.

Ειδικότερα, οι Αρχές εντόπισαν σε ψυκτικό μηχάνημα εμπορευματοκιβωτίου ποσότητα 17 κιλών και 690 γραμμαρίων κοκαΐνης, σε 14 συσκευασίες, για τις οποίες διαπιστώθηκε ότι είχαν ως τελικό προορισμό τη Λεμεσό Κύπρου.

Τα σχετικά στοιχεία τέθηκαν υπόψη του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών και μετά από σχετική εισαγγελική διάταξη εφαρμόστηκε η διαδικασία ελεγχόμενης μεταφοράς και παράδοσης, σε συνεργασία με τις κυπριακές Αρχές και την Αστυνομία Βρετανικών Βάσεων. Τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, συνελήφθησαν δύο άτομα που πήγαν στο χώρο όπου είχε μεταφερθεί το εμπορευματοκιβώτιο και παρέλαβαν τις συσκευασίες με τα ναρκωτικά.

Σημειώνεται, ότι η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Κυπριακής Αστυνομίας και την ΕΛΑΣ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζάκυνθος – Γιος 40χρονης στον ΑΝΤ1: Ο πατέρας ερχόταν μεθυσμένος και ξεσπούσε στην μητέρα μου (βίντεο)

Σέρρες - Δυστύχημα σε ασανσέρ: ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 26χρονου

Κορονοϊός: Τα κρούσματα της εβδομάδας - Αύξηση θανάτων κατά 21%